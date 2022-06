Vor dem Kino in Limburg: Drei Leute schlagen 22-Jährigen

In Limburg ist es zu einer Schlägerei gekommen, bei der ein Mann leicht verletzt wurde. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

LIMBURG - Wie die Polizei mitteilt, ist es am Samstag, 4. Juni, in der Limburger Dr.-Wolff-Straße gegen 0.40 Uhr zu einer Schlägerei vor dem Kino gekommen. Demnach habe es zwischen dem 22-jährigen Geschädigten und drei weiteren Person - die der Geschädigte laut Polizei flüchtig kennt - zunächst verbale Streitigkeiten gegeben. Im weiteren Verlauf sollen die drei Personen zusammen auf den Geschädigten eingeschlagen und sich anschließend entfernt haben. Der 22-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise nimmt die Polizei in Limburg, Telefon 0 64 31-9 14 00, entgegen.