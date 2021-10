Weil sie mit einer unbekannten Substanz bei einem Gefahrenunfall in Waldbrunn gekommen sind, mussten zwei Personen im Wetzlarer Klinikum behandelt werden. Zuvor mussten sie von der Feuerwehr in einem eigens errichteten Zelt dekontaminiert werden. Foto: Christian Keller

WALDBRUNN-FUSSINGEN - Es ist weiterhin unklar, was am Dienstag in einer Fussinger Firma für Sanierungs- und Entsorgungssysteme geschehen ist . Mehrere Mitarbeiter hatten über Unwohlsein geklagt, neun von ihnen wurden in Krankenhäuser in Limburg, Weilburg und Wetzlar gebracht.