Vorklassen in Limburg-Weilburg: Was Kinder dort lernen

Vorklassen sollen "in besonderem Maße dem unterschiedlichen körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklungsstand der Kinder Rechnung" tragen und "durch die Verbindung von sozialpädagogischen und unterrichtlichen Lern- und Arbeitsformen" den Übergang in die Grundschule erleichtern, so steht es im hessischen Schulgesetz. Und der Bedarf an dieser besonderen Schule für besondere Kinder steigt: Im vergangenen Jahr waren es 112, in diesem Schuljahr sind es 131 Kinder, die in einer der Grundschulen im Landkreis Limburg-Weilburg eine der insgesamt zehn Vorklassen besuchen, weil sie zwar schulpflichtig, aber noch nicht schulfähig sind. "Eine fehlende Schulfähigkeit kann vorliegen, wenn das jeweilige Kind in seiner motorischen, kognitiven, sprachlichen oder sozial-emotionalen Entwicklung verzögert ist", sagt Dirk Fredl, der Sprecher des Schulamtes in Weilburg.

Eltern können einen Antrag auf Zurückstellung stellen, aber auch die Grundschulleitung kann - auf Basis der Schuleingangsdiagnostik sowie in enger Absprache mit der abgebenden Kindertagesstätte, den Eltern und gegebenenfalls dem schulärztlichen Dienst oder einem Beratungs- und Förderzentrum - zu dem Schluss kommen, dass eine Vorklasse erst einmal besser wäre. Ohne Zustimmung der Eltern geht aber gar nichts.

Insgesamt neun Grundschulen im Landkreis bieten Vorklassen, die Erich-Kästner-Schule in Limburg hat sogar zwei. Außerdem bieten sie die Atzelschule in Bad Camberg, die Erlenbachschule in Elz, die Grundschule am Elbbach in Niederhadamar, die Leo-Sternberg-Schule in Limburg, die Lindenschule in Lindenholzhausen, die Albert-Wagner-Schule in Merenberg, die Christian-Spielmann-Schule in Weilburg und die Grundschule in Weilmünster an.

Ein Jahr lang besuchen die Kinder die Vorklasse, um sich auf die Schule vorzubereiten, in einer Gruppe von mindestens zehn, aber höchstens 20 KindernUnterrichtet werden sie in der Regel von Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, die für jedes Kind einen individuellen Förderplan zur Vorbereitung auf die erste Klasse erstellen. Die Vorklasse wird dabei aber nicht auf die Schulpflicht angerechnet. Sbr