Vorlesen: Mit diesen Büchern macht's Spaß

Wir verlosen drei Exemplare der Buchtipps von Astrid Habib.

Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, schickt eine E-Mail an lokalredaktion-oberlahn@vrm.de mit einem Vorlesetipp. Die E-Mail sollte den Betreff "Vorlesetag" tragen. In der E-Mail sollten der vollständige Name und die Adresse stehen.

Einsendeschluss ist der 25. November 2021.

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt und können ihr Buch anschließend in der Residenzbuchhandlung abholen.