"Vorzeigeflüchtling, der keiner sein will"

MENGERSKIRCHEN - "Freiheit ist nichts für Feiglinge" ist der Titel eines Buches, das Herbert Schuld und Kasem Al Bayati aus Mengerskirchen jetzt im Schlosssaal des Marktfleckens vorgestellt haben. Schon bei der Präsentation sei die Veröffentlichung auf große Resonanz gestoßen, berichtet der Inhaber des veröffentlichenden Verlags, Carsten Gerz, in einer Pressemitteilung.

In diesem Tatsachenbericht werde die Flucht Al Bayatis aus dem irakischen Teil Kurdistans bis nach Mengerskirchen im Westerwald aufgearbeitet. Während Schuld, der auch Autor des Buches ist, den Inhalt in groben Zügen darlegte und erklärte, las Al Bayati einige Abschnitte aus demWerk. Musikalisch umrahmt wurde die Buchvorstellung durch Klaviermusik des 12-jährigen Leonhard Gürtel (Mengerskirchen). Alle Vorträge wurden von den rund 100 Gästen mit viel Beifall bedacht.

Erschienen ist das Buch im Verlag der Schreibwerkstatt "Schriftgut" in Westernohe. Mitinhaber Wolfgang Gerz aus Oberrod ging in seiner Eröffnung auf den Menschen Al Bayati ein und äußerte großen Respekt für dessen Lebensleistung, seinem Mut und seinen unbedingten Willen, einer archaischen Gesellschaft - geprägt von religiösem Fanatismus, Krieg, Armut, Hunger und Perspektivlosigkeit - zu entkommen. Seine Geschichte beweise, dass Integration gelingen kann. Man müsse es aber wollen. Müsse sich einlassen auf Deutschland und auf die westliche Welt. Gerz wörtlich: "Kazem ist ein Vorzeigeflüchtling, ohne dass er dies sein will". Herbert Schuld zeichnete Al Bayatis Fluchtweg vom Irak über die Türkei, Griechenland, Italien und Frankreich bis zur Ankunft in Köln nach, wo dieser auch seine Frau kennenlernte, die ihn letztlich in Mengerskirchen heimisch werden ließ. Al Bayati arbeitet inzwischen als selbstständiger Handwerker.

Herbert Schuld/Kazem Al BayatiFreiheit ist nichts für FeiglingeISBN: 978-3-946133-27-8, DIN-A-5 Format, 223 Seiten, VK: 14 Euro, erhältlich im Buchhandel oder bei SCHRIFT.gut, 56479 Westernohe, Telefon: 0 26 64-9 93 99 23, E-Mail-Adresse: gerz.carsten@gmail.com

Beim Verlesen von Auszügen aus seinem Buch wurde deutlich, wie die Erinnerung an seine Heimat und die Umstände der Flucht Al Bayati immer noch bewegen. Fast den Tränen nahe schilderte er die mittelalterlich anmutenden Verhältnisse in Kurdistan sowie die Gefahren und Strapazen der Flucht.

Als es schwierig wird, reagiert Publikum gefühlvoll

Das Publikum zeigte Gespür für seine Emotionen und ermutigte ihn durch spontanen Beifall zum Weiterlesen. Schuld hat die Aufzeichnungen seines Co-Autors in anschaulich lesbare Sätze verpackt. "Ein Buch zum Weinen und zum Lachen: Ein Buch, das zeigt, was es bedeutet, seine Heimat notgedrungen zu verlassen, um in einer völlig fremdem Welt zu Erfolgen zu kommen. Es kann Migranten Mut machen, kann aber vor allem den Einheimischen ein Geschehen erklären, das fast unwirklich erscheint", erklärt Carsten Gerz.

Beim anschließenden gemütlichen Beisammensein mussten Al Bayati und Schuld immer wieder Fragen zum Buch beantworten. Deutlich spürbar geworden sei, wie viel Freunde Al Bayati schon im Westerwald gefunden habe und wie er in der Dorfgemeinschaft von Mengerskirchen angekommen sei. "Von einer schmerzhaften Beschneidung im Kindesalter bis zur Mitwirkung beim Mengerskirchener Männerballett: Kasem Al Bayati hat den Sprung in eine andere, bessere Welt geschafft.