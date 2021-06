Waldsofas rund um Niedertiefenbach laden zum Entspannen ein

Mitglieder des Heimat-und Verschönerungsvereins Niedertiefenbach haben in der Umgebung des Beselicher Ortsteils vier neue Waldsofas aufgestellt. Foto: Heimat-und Verschönerungsverein Niedertiefenbach

BESELICH-NIEDERTIEFENBACH - Mitglieder des Heimat-und Verschönerungsvereins Niedertiefenbach haben in den vergangenen Wochen rund um den Ort vier neue Waldsofas aufgestellt. Am Lichtleitungsweg hinter dem Gelände der Ackerkralle, an der Kapelle Beselich, an den Siedlungshöfen und am Sportplatz sind neue Stätten zum Entspannen und Verweilen entstanden. Ein Bauunternehmen hat die Aktiven bei den Fundamenten der drehbaren Bänke unterstützt.

Die Bänke am Beselicher Kopf und an den Siedlungshöfen sind vollständig drehbar. Von den Siedlungshöfen aus haben Spaziergänger und Wanderer einen Rundumblick auf den Mensfelder Kopf und das Limburger Becken.

Beschilderung

folgt im Laufe des Jahres

Von der Kapelle am Beselicher Kopf fällt der Blick über Schupbach auf den östlichen Teil des Kreises Limburg-Weilburg.

Ein Rundwanderweg, der alle vier Bänke verbindet, ist auf der App Outdooractive unter dem Namen "WSW Niedertiefenbachs Waldsofaweg" zu finden. Dieser wird im Laufe des Jahres noch beschildert.