Wandern und Mundart hören

Die Spaßmusikanten aus Winkels unterhalten die Gäste bei der Wanderweg-Saisoneröffnung. Foto: Wolfgang Gerz

MENGERSKIRCHEN - Der im vorigen Jahr eröffnete Mundart-Rundwanderweg im Marktflecken Mengerskirchen erfreut sich weiter steigender Beliebtheit. Vereinsvorsitzender Herbert Schuld von "Eine Welt für alle" stellt dies schon an den elektronischen Zugriffen fest. Zur Saisoneröffnung 2022 hatte der Verein an die Knotenalm in Mengerskirchen eingeladen.

Neben Leckereien vom Grill und kühlen Getränken erfreuten sich die Gäste besonders an der Musik der "Spaßmusikanten" aus Winkels. Diese Gruppierung innerhalb des Blasorchesters Winkels hatte sich 2001 gebildet und steht unter der Leitung von Norbert Burger. Die 16 Aktiven sorgten in Mengerskirchen mit bekannten Melodien für gute Laune.

Für gute Stimmung sorgen die "Spaßmusikanten"

Das Wetter hätte nicht besser sein können - und so fanden sich nach und nach Wanderer und Radfahrer auf den Höhen des Knotens ein. Vorsitzender Schuld dankte in seiner Begrüßung besonders den engagierten Helfern für die Unterstützung und den Musikanten aus dem Nachbarort für ihr Kommen.

Er freute sich, dass die Idee des 60 Mitglieder starken Vereins so viel Anklang gefunden hat, und wünschte eine gute Wandersaison. Im Mitteilungsblatt der Gemeinde werden übrigens in loser Folge die Texte zu den einzelnen Plattschwätzer-Stationen in Schriftdeutsch übersetzt.