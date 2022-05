Warmer Geldregen: Lotto-Jackpot geht nach Mittelhessen

Zwei Mittelhessen knacken den Lotto-Jackpot am Samstag. Symbolfoto: Inga Kjer/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR/DILLENBURG/WEILBURG - Bei der Lottoziehung am Samstag haben insgesamt drei Tipper die höchste Gewinnklasse bei Lotto 6 aus 49 geknackt, zwei davon kommen aus Hessen. Die Gewinner aus den Landkreisen Lahn-Dill und Limburg-Weilburg werden nun um jeweils 4,7 Millionen Euro reicher. Es sind die Millionengewinne Nummer vier und fünf in Hessen im laufenden Jahr, wie Lotto Hessen in einer Pressemitteilung schreibt.

Mit den sechs Richtigen 1-3-4-19-30-44 und der passenden Superzahl 4 trafen sie, genauso wie ein Nordrhein-Westfale, ins Schwarze. Einer der hessischen Neumillionäre hatte seinen Spielschein mit Kundenkarte im Lahn-Dill-Kreis getippt, der andere ist Dauerkunde und kommt aus dem Kreis Limburg-Weilburg.

Da beide Lotto Hessen bekannt sind, können sie nun entspannt den Eingang des Millionengewinns erwarten. Die Gewinneinlösung erfolgt in diesem Fall automatisch, ohne dass die Gewinner in Erscheinung treten müssen.