Was die Katzen mit dem Osterfest zu tun haben

Andrea Weil freut sich, dass eine ihrer Geschichten in dem Buch vertreten ist.

VILLMAR/GRIMMA - Was haben Katzen mit Osterhasen zu tun? Erst einmal gar nichts. Aber irgendwie doch, wenn man das Buch "Die Katze, die Osterhase spielte" gelesen hat. In dieser Neuerscheinung widmen sich sechs Autoren diesem Thema. Eine davon ist Andrea Weil. Sie stammt aus Villmar und lebt heute in Grimma. Jede dieser netten kleinen Geschichten ist eine Art Fabel, märchengleich und für Erwachsene sowie ältere Kinder gleichermaßen interessant.

Andrea Weil

In "Undercover aus Versehen" von Andrea Weil geht es um die Katze Henrietta, die von ihrer Menschenfamilie immer in verschiedene Outfits gesteckt wird, um auf sozialen Medien bekannt zu werden. Ausgelacht wird sie dafür von anderen Katzen, die diese Aufmachung lächerlich finden. "Du bist eine Schande für alle Katzen", sagt Kater Zachi zu ihr. Dabei ist Henrietta die bestangezogene Katze im ganzen Block. Ein Mäntelchen gegen den Regen, ein Schleifchen am Halsband, Shirts, Mützen und Hüte. Die Katze möchte das nicht, lässt es sich aber gefallen, weil sie ihre Familie gern hat. Doch vor Ostern setzen die Besitzer ihrer Katze Hasenohren auf. Das geht dann in Henriettas Augen doch zu weit. Aus Wut haut sie ab. Im Wald läuft sie einem Osterhasen in die Arme und erlebt so allerhand.

Mirjam Wiesemann

Mirjam Wiesemann erzählt in "Die abergläubische Ninette und die Auferstehung des weißen Kaninchens" ebenfalls eine Geschichte rund um Ostern. Seit dem Tod ihrer Eltern lebt Ninette abgeschieden in dem Haus ihrer Eltern und ihr einziger Lichtblick ist ihr Häschen Rosa. Plötzlich kommt eine große schwarze Katze ins Spiel und das Leben von Ninette und Rosa wird durchgeschüttelt. Am Ende gibt es jedoch ein Happy End mit Tierbabys und einem Freund für Ninette. "Die Geschichte ihres gemeinsamen Lebens schrieben die beiden ab sofort zusammen. Ninette war nun von vielen Haustieren umgeben, in Schwarz, in Weiß und Rosa und hatte seitdem weder Angst vor schwarzen Nächten noch vor bösen Träumen, weder vor Einbrechern noch vor Dämonen, denn die schwarze Katze behütete die ganze Familie." Auch das Osterfest spielt in der Geschichte natürlich eine Rolle.

Stefan S. Kassner

Für Viktoria ist ihre Katze Kalinka ihre Prinzessin in der Geschichte "Kalinkas Osterhasenohren", von Stefan S. Kassner. Am Ostersonntag bekommt die Katze immer Hasenohren aufgesetzt und spielt Osterhase. Doch bevor es dazu kommt, muss das Kätzchen mit ansehen, wie ihr Frauchen einen Mann bei ihr einziehen lässt, der Kalinka nicht ausstehen kann. Dieser setzt sie dann auch noch im Wald aus. Ob das gut ausgeht? Wird Viktoria ihre Katze wieder finden? Das wird an dieser Stelle nicht verraten.

Nicky DeMelly

In "Kampf der Gefühle" von Nicky DeMelly geht es um die hochmütige Katze Sina, die lernt, dass auch sie Gewissensbisse bekommen kann. Die Geschichte nimmt ihren Lauf, als Sina einen Hasen anrempelt, einen Osterhasen wohlgemerkt. Dieser ringt ihr das Versprechen ab, dass sie ihm am nächsten Tag beim Ostereierverstecken helfen soll. Ob das funktioniert und was das Kätzchen aus dieser Aktion lernt, das erfahren die Leser am Ende der Geschichte.

Jo Kommer

In "Der letzte Ausweg" von Jo Kommer buhlt eine Katze um die Liebe ihrer Familie. Dazu möchte sie Osterhase spielen, denn Sachen verstecken, das kann sie gut. Sie entwickelt einen mörderischen Plan, der aber von den Hasen gestört wird. Am Ende ist der Kater ihr Gefangener und sie machen ihm klar, dass seine Familie ihn nicht braucht und auch nicht möchte. Die Hasen machen dann das, was sie an Ostern immer machen, Menschen glücklich. Die Geschichte nimmt eine unerwartete Wende und am Ende wird alles gut.

Isabel Renner

In der Geschichte "Langohren für ein Lächeln" von Isabel Renner geht es auch darum, dass sich eine Katze als Osterhase verkleidet, diesmal aber absichtlich. Katze Daliah lebt ihren zwei Menschen zusammen, die sie nicht so recht ausstehen kann. Eines Tages lernt sie das Mädchen Zoe kennen, die sie mit leckeren Fischchen verwöhnt. Langsam nähern sie sich an und werden Freunde. Bis Daliah bei ihrem Lieblingsmenschen wohnen darf, muss sie aber noch einige Abenteuer bestehen, dann steht ihrem Glück nichts mehr im Weg.