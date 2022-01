Was tun nach der Auszeit vom Job?

Die Leiterin des Frauenbüros, Ute Jungmann-Hauff (l.), und Landrat Michael Köberle präsentieren den neuen Leitfaden. Foto: Landkreis Limburg-Weilburg

LIMBURG-WEILBURG - Das Nachschlagewerk zur beruflichen Orientierung und Bildung für Frauen im Landkreis Limburg-Weilburg ist in einer neuen Ausgabe erschienen. Der Ratgeber wird vom Frauenbüro des Landkreises herausgegeben. Dessen Leiterin, Ute Jungmann-Hauff, stellte ihn zusammen mit Landrat Michael Köberle (CDU) vor.

"In einem umfassenden Überblick stellen Bildungsträger und Beratungsstellen ihre Seminare zur beruflichen Aus- und Weiterbildung vor und geben Hinweise zu beruflich relevanten Fragestellungen", erläuterte der Landrat.

Informationshandbuch

und Vernetzungsinstrument

Viele Frauen nehmen sich zugunsten der Familie eine Auszeit vom Berufsleben. Sobald der Wunsch nach einer Rückkehr in eine Erwerbstätigkeit kommt, stellen sich viele Fragen: "Wer betreut die Kinder?" "Wie viel habe ich in den vergangenen Jahren verpasst?" "Welche Möglichkeiten der Fort- und Weiterbildung habe ich?" "Um den Frauen Entscheidungen zu erleichtern und durchaus auch, um neue Perspektiven aufzuzeigen, haben wir diesen Leitfaden entwickelt und aktualisieren ihn jedes Jahr", erläuterte Köberle.

"Die Erwerbstätigkeit gehört heute selbstverständlich zur Lebensplanung von Frauen dazu. Eine Fülle von Angeboten und Tipps bietet der neue Leitfaden zur beruflichen Orientierung und Bildung für Frauen", ergänzte Jungmann-Hauff. Auch die Bildungseinrichtungen, Beratungsstellen sowie Behörden und Institutionen begrüßten die neue Ausgabe, erläuterte die Leiterin des Frauenbüros. Für sie sei die Schrift ein brauchbares Informationshandbuch und ein gutes Vernetzungsinstrument.

Für Interessenten liegen 1000 Exemplare bereit

In einer Auflage von 1000 Exemplaren wird der Leitfaden in allen Rathäusern der Gemeinden und Städte, in den Servicebüros der Kreisverwaltung in Limburg und Weilburg sowie bei den Bildungsträgern kostenlos ausliegen.

Nähere Informationen gibt es im Kreisfrauenbüro, Schiede 43, Limburg, Telefon 0 64 31-29 61 31, E-Mail: frauenbuero @limburg-weilburg.de Auf der Seite www.landkreis-limburg-weilburg.de kann die Broschüre unter den Menüpunkten "Wissenswertes/Frauenbüro/ Veröffentlichungen" heruntergeladen werden.