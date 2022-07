Was war vor mehr als 2000 Jahren auf der Dornburg los?

Die Dornburg ist ein Geschichts- und Naturdenkmal. Im Rahmen von "Keltenland Hessen" lädt der Kultur- und Geschichtsverein Frickhofen zu einer Führung ein. Archivfoto: Dorothee Henche

DORNBURG-FRICKHOFEN - Der Kultur- und Geschichtsverein Frickhofen (KGVF) hat sich für das hessenweite Archäologie-Jahr 2022 unter dem Motto "Keltenland Hessen - archäologische Spuren im Herzen Europas" angemeldet. Im Fokus steht dabei die Eisenzeit von etwa 800 bis 15 vor Christus.

In diesem Rahmen lädt der KGVF zu einer Ausstellung mit dem Titel "Die Kelten auf der Dornburg und ihre Zeit" ein. Sie ist am Sonntag, 17. Juli, Mittwoch, 20. Juli, und Sonntag, 24. Juli, jeweils von 11 bis 18 Uhr im Pfarrzentrum beim Rathaus in Frickhofen zu sehen. Der Eintritt ist frei. Am Samstag, 23. Juli, um 14 Uhr startet eine Führung über die Dornburg, Treffpunkt ist am Pfarrzentrum in Frickhofen.

Passend zu dem Thema erscheint ein Buch von Joachim Habel, Schriftführer des KGVF. Es trägt den Titel "Die Kelten auf der Dornburg und ihre Zeit", hat etwa 80 Seiten und enthält zahlreiche Abbildungen.

Sowohl die Ausstellung als auch das Buch decken ein breites Themenspektrum ab: Herkunft und Verbreitung der Kelten, Forschung auf der Dornburg, Funde und Befunde, die befestigte stadtähnliche Höhensiedlung mit Mauern und Toren, Hausbau, Gehöfte, Weiler und Dörfer, Ackerbau und Viehzucht, Handwerk, Kunsthandwerk und Handel, die keltische Gesellschaft, die Stellung der keltischen Frau, Druiden und Götter, die Kelten heute. Das Buch kann in der Ausstellung gekauft werden, ist aber auch in ausgewählten Buchhandlungen erhältlich.

Für das Archäologie-Jahr 2022 unter dem Motto "Keltenland Hessen - Archäologische Spuren im Herzen Europas" koordiniert ein Team aus Museen und der archäologischen Denkmalpflege Wiesbaden hessenweite Präsentationen, Führungen, Vorträge, Workshops und andere Veranstaltungen.