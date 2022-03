4 min

Wegen Fachkräftemangel: Kommt bald die Rente mit 70?

Robert Habeck (Grüne) will mit dem Renteneintrittsfenster dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Ein denkbares Szenario, auch in Limburg-Weilburg. Was dafür und was dagegen spricht.

Von Anna-Lena Fischer Volontärin