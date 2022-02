Wegen Sturm: Distanzunterricht an Donnerstag und Freitag

Symbolfoto: dpa

WETZLAR/DILLENBURG/LIMBURG/WEILBURG/MARBURG - Es soll stürmisch werden, sagen die Meteorologen auch für Mittelhessen voraus. Das Staatliche Schulamt in Weilburg hat sich daher in Abstimmung mit dem Lahn-Dill-Kreis und dem Landkreis Limburg-Weilburg am Mittwochabend dazu entschieden, den Präsenzunterricht für Donnerstag und Freitag auszusetzen und stattdessen auf Distanzunterricht zu wechseln.

Für die Schüler der Klassen 1 bis 6, die nicht zu Hause betreut werden können, werde eine Notbetreuung an den Schulen angeboten. Schulbusse fahren aber weder im Lahn-Dill-Kreis noch im Landkreis Limburg-Weilburg.

Heftige Sturm- und Orkanböen seien für die beiden Landkreise vorausgesagt, teilt das Schulamt am Mittwochnachmittag mit. Da unklar sei, welche Auswirkungen das auf den ÖPNV habe, und die Sicherheit der Schüler an erster Stelle stehe, habe man sich dazu entschlossen, die Präsenzpflicht auszusetzen - vielmehr gleich auf Distanzunterricht zu wechseln. Schulbusse würden am Donnerstag und Freitag in Abstimmung mit dem Verkehrsverbund Lahn-Dill-Weil nicht fahren, heißt es in der Mitteilung des Schulamts.

Nachbarkreis reagiert frühzeitig

Beim Lahn-Dill-Kreis hieß es am Mittwochmittag auf Anfrage zunächst noch, dass eine Aussetzung der Präsenzpflicht an Schulen nicht geplant sei und man die Lage beobachten werde, um kurzfristig zu entscheiden. Am frühen Abend kam dann die Mitteilung aus dem Schulamt, die auch die Schulen erst gegen 17 Uhr erreichte.

Frühzeitig hatte am Mittwochmorgen der benachbarte Landkreis Marburg-Biedenkopf in Absprache mit der Stadt Marburg und dem zuständigen Schulamt bekanntgegeben, dass man aufgrund des vorausgesagten Sturms die Präsenzpflicht für Donnerstag und Freitag aussetze. Der Unterschied zu den beiden Landkreisen: Die Schulen in Marburg-Biedenkopf haben grundsätzlich offen. Eltern können entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken.

Nicht nur auf den Schulunterricht wirkt sich bereits jetzt das Wetter aus. So warnte das Regierungspräsidium (RP) Gießen am Donnerstag, dass die Pegelstände der Flüsse und Bäche im Einzugsgebiet der Lahn wegen anhaltender Niederschläge und Tauwetter voraussichtlich steigen werden. An einigen Nebengewässern der Lahn könne laut dem Hochwasserlagezentrum Lahn bereits die erste von drei Hochwassermeldestufen überschritten werden.

Auf Spaziergänge im Wald verzichten

Auch auf Wald-Spaziergänge sollte man zumindest in den nächsten Tagen verzichten. So warnt die Obere Forstbehörde im RP vor dem Aufenthalt in Wäldern oder Parks. "Die Bürgerinnen und Bürger in Mittelhessen sollten Wälder und Parks, aber auch exponierte Einzelbäume wo immer möglich meiden", sagt RP-Förster Christian Schneider.

Verstärkt werde dies noch durch die derzeit nassen Böden, wodurch die Bäume zusätzlich an Halt verlieren. "Die Tage darauf sollte in den Wäldern und Parks auf abgebrochene Äste oder Bäume geachtet werden, die noch in den Kronen der anderen Bäume hängen können", sagt Schneider und bittet um Vorsicht.

