Wegränder besser schützen

Ein Blühstreifen am Rande eines Getreidefeldes in der Gemarkung Hirschhausen.

LIMBURG-WEILBURG - Angesichts von Artenschutz, Klimawandel und Insektensterben haben Wegränder eine immer wichtigere Funktion und sollten entsprechend geschützt werden. Aus diesem Grund hat sich nun im Landkreis ein "Runder Tisch Wegränder" zusammengefunden.

"Leider werden die Weg- und Straßenränder und auch die Ackerraine fast überall zu früh und viel zu häufig gemäht und gemulcht, und damit wird dieser oftmals letzte Lebensraum in der offenen Landschaft zerstört" - das haben Mitglieder des BUND-Kreisverbandes Limburg-Weilburg, des Nabu-Kreisverbandes Limburg-Weilburg, des Naturschutzbundes Hundsangen und des Imkervereins Hadamar-Dornburg sowie weitere Interessierte bei ihrem "Runden Tisch Wegränder" festgestellt.

"Wir wollen nach guten Lösungen suchen und hoffen auf Unterstützung vonseiten der Städte und Gemeinden, der Landwirte und weiterer Umwelt- und Naturschützer", so BUND-Kreisvorsitzender Gerd Zimmermann. Nach Meinung der Gruppe sollten alle Ränder an den Straßen, an den Feldern und auch an den Wiesen und am Wald - wo immer möglich - nur einmal im Jahr und auf keinen Fall im Zeitraum von Anfang März bis Ende September gemäht werden.

Geld sparen und Beitrag zur Artenvielfalt leisten

In der Begründung heißt es: "In der offenen Landschaft finden wir fast überall zu wenige Blühwiesen, Brachflächen, Hecken und Baumreihen. Arten wie Kiebitze, Feldlerchen, Rebhühner, Goldammern und Feldhamster sind deshalb fast gar nicht mehr bei uns zu finden." Weg- und Straßenränder sowie Ackerraine seien ein bedeutsames Nahrungshabitat und häufig die letzten Rückzugsorte für viele Pflanzen- und Tierarten in der offenen Flur geworden. Mit dem Appell, diese Ränder in der Hauptvegetationszeit zu belassen und damit einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der Artenvielfalt zu leisten, wendet sich der "Runde Tisch Wegränder" an die Gemeinden und Städte, aber auch an Landwirte und Straßenmeistereien. Nur noch einmal im Jahr zu mähen, könne für die Kommunen deutliche Einsparungen bedeuten - sowohl finanziell als auch bei den Arbeitsstunden und dem Kohlendioxid-Ausstoß, so Hermann Maxeiner, stellvertretender BUND-Kreisvorsitzender.