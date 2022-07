Weil das Bier leer ist: Mann wählt immer wieder die 110

Betrunkene haben am Wochenende an mehreren Orten im Landkreis Limburg-Weilburg dafür gesorgt, dass die Polizei einschreiten musste. Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LIMBURG/RUNKEL - Betrunkene haben am Wochenende an mehreren Orten im Landkreis Limburg-Weilburg dafür gesorgt, dass die Polizei einschreiten musste. Eine Auswahl der kuriosesten Fälle:

In Limburg hat ein Mann am Samstagabend, 1. Juli, den Notruf der Polizei blockiert, bis ihm sein Handy abgenommen wurde. Der 48-Jährige wählte insgesamt rund drei Dutzend Mal den Notruf 110, ohne einen begründeten Notfall zu haben. Hauptsächlich beschwerte er sich darüber, dass sein Bier leer sei.

Beamte machen dem Mann eine deutliche Ansage

Alle Erklärungen der Notrufsachbearbeiter, dass er mit seinen sinnlosen Anrufen den Notruf für richtige Notfälle blockieren könne, fruchteten nicht. So fuhr eine Streife der Polizei Limburg zur Wohnanschrift des 48-Jährigen und stellte sein Mobiltelefon sicher. Nach einer eindeutigen Ansage von Angesicht zu Angesicht unterblieben die Anrufe nun endlich.

In der Nacht auf Samstag ist ein Betrunkener von der Lahnbrücke in Limburg gesprungen. Besorgte Passanten riefen die Polizei gegen 4.20 Uhr in den Schleusenweg. Beim Eintreffen der Rettungskräfte befand sich eine Gruppe von vier Jugendlichen auf der alten Lahnbrücke. Einer von ihnen kauerte nass und frierend auf dem Boden. Er war vollkommen betrunken und sehr unkooperativ, teilte die Polizei mit. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam.

Lesen Sie auch: Das Leben als Bademeister: Viel Verzicht, wenig Anerkennung

Ein betrunkener Autofahrer (39) ist in der Nacht auf Sonntag, 3. Juli, in der Burgfriedenstraße in Dehrn gegen einen Laternenmast geprallt. Zeugen entdeckten den Volvo gegen 1.30 Uhr und verständigten die Polizei. Ein Atemalkoholtest brachte ein Ergebnis von über zwei Promille. Deshalb wurde der Mann festgenommen und eine Ärztin entnahm ihm eine Blutprobe. Der Führerschein wurde sichergestellt, das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 10 000 Euro geschätzt.