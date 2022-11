Weilburg-Ahausen: Eine Kindheit im Krieg

Ernst Göpel wurde am 7. Juni 1938 in Wetzlar geboren. Nach dem Abitur 1958 begann er ein Medizinstudium. Nach Tätigkeiten unter anderem in Stuttgart war er seit 1975 Chefarzt der Inneren Medizin und Intensivmedizin und später Ärztlicher Direktor am Kreiskrankenhaus Kirchen. 2014 zog er mit seiner Frau Edeltraud in sein Elternhaus Ahausen.