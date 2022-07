Weilburg: Auf Unfallflucht folgt Alkoholtest

Jetzt teilen:

WEILBURG/MENGERSKIRCHEN - Am Samstag ist es in der Zeit zwischen 17.30 und 17.45 Uhr in Weilburg in der Straße "Im Bangert" zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine 38-jährige Fahrerin aus Mengerskirchen stellte ihr Fahrzeug, einen blauen Dacia Sandero, ordnungsgemäß in einer Parkbucht hinter der Feuerwehr ab. In der kurzen Parkzeit wurde ihr Fahrzeug durch ein anderes Fahrzeug an der Heckstoßstange beschädigt. Nach dem Zusammenstoß verließ der Verursacher die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 0 64 71-9 38 60 in Verbindung zu setzen.

Während der Anzeigenaufnahme der Unfallflucht sei, so schreibt die Polizei in ihrer Pressemitteilung, bei der 38-Jährigen aus Mengerskirchen deutlicher Alkoholgeruch durch die aufnehmenden Beamten wahrgenommen worden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest habe den Verdacht bestätigt und einen Wert von 2,3 Promille ergeben. Daraufhin erfolgte eine Blutentnahme, der Führerschein wurde sichergestellt und eine Anzeige gefertigt.