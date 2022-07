Weilburg: Debatte auf Europäisch

Seit Jahren entsendet das Gymnasium regelmäßig Jugendliche: Der Weilburger Clemens Witzel hält bei dem Wettbewerb eine engagierte Rede. Foto: Europäisches Jugendparlament in Deutschland

WEILBURG/BAD SEGEBERG - Weilburg/Bad Segeberg (red). Sechs Tage lang haben Weilburger Schüler im Rahmen eines Debattierwettbewerbs mit Jugendlichen aus Deutschland und ganz Europa über den Europäischen Aktionsplan für Demokratie debatiert. Ein Mitglied der Weilburger Delegation wurde dabei ausgewählt, um Deutschland auf internationaler Ebene zu vertreten.

Der Wettbewerb des Europäischen Jugendparlamentes - einer der renommiertesten seiner Art - hat am Weilburger Gymnasium Philippinum eine lange Tradition. Seit Jahren entsendet die Schule regelmäßig Jugendliche, um auf nationalem oder internationalem Parkett aktuelle Europapolitik zu diskutieren.

Was von außen nahezu als Selbstverständlichkeit erscheint, ist tatsächlich jedoch harte Arbeit: Um sich einen der begehrten Sitzungsplätze zu sichern, muss die Schülerdelegation eine englischsprachige Resolution mit Fakten und Handlungsvorschlägen zu einem aktuellen Problem der europäischen Politik erarbeiten und einreichen.

Zählt die Resolution zu den besten, werden die Schülerinnen und Schüler zu den weiterführenden Sitzungen eingeladen. Bei der jüngsten Sitzung im schleswig-holsteinischen Bad Segeberg handelte es sich um die finale Wettbewerbsrunde. In ihrem Mittelpunkt stand der Europäische Aktionsplan für Demokratie - Europas Instrumentarium zur Sicherung freier Wahlen, freier Medien und verlässlicher Informationen -, zu dessen konkreter Ausgestaltung die 150 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler in unterschiedlichen Ausschüssen Vorschläge entwickelten.

Am Ende entschied eine Jury, wer Deutschland auf den kommenden internationalen Sitzungen des Europäischen Jugendparlamentes vertreten soll.

Leo Maxim Roth

kommt weiter

Groß war die Freude, als hierbei auch der Name des Weilburgers Leo Maxim Roth genannt wurde, der die Jury mit Sachverstand, Eloquenz und Teamfähigkeit überzeugen konnte.

Roth hatte sich als Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit mit der Frage befasst, wie junge Menschen stärker in die Entwicklung der europäischen Umwelt- und Klimapolitik eingebunden werden können. Er wird nun als deutscher Repräsentant an einer internationalen Sitzung in Belgien teilnehmen.