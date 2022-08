Weilburg feiert mit seiner Prinzessin

Schauspieler zeigen, wie es vor gut 200 Jahren hätte sein können (v. l.): Erzherzog Karl von Österreich (Lukas Neu) und Henriette von Nassau-Weilburg (Kimberly Ringsdorf) sind mit weiteren Vertretern des höfischen Lebens zu Gast im Renaissancehof. Archivfoto: J. Vetter

WEILBURG - Tag des offenen Denkmals, Geburtstagsfeier für Prinzessin Henriette, Stammtisch und Ausstellungen, so startet der Geschichts-verein Weilburg in die kommenden Monate. Der Vorstand habe jetzt die Weichen gestellt, berichtet Schriftführer Hans-Peter Schick in einer Pressemitteilung. Gleichzeitig seien die zurückliegenden Monate mit dem Engagement "Jüdisches Leben in Weilburg", Stadtrelief, Kontakte mit Kirchheimbolanden in den Blick genommen worden.

Im August starten wieder die Stammtischrunden, im September folgt der Tag des offenen Denkmals, im Oktober wird der 225. Geburtstag der Prinzessin Henriette von Nassau-Weilburg gefeiert.

Zwei Ausstellungen

stehen auf dem Programm

2023 stehen dann zwei Ausstellungen auf dem Programm: "175 Jahre Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche und die Weilburger" sowie "Leben und Werk des Weilburger Malers Kurt Mittag".

Drei Mittwoch-Stammtische für alle an der Weilburger Geschichte Interessierten bietet der Geschichtsverein Weilburg am 10. August, 14. September und am 12. Oktober an, jeweils um 18 Uhr im Restaurant "Poseidon", Schwanengasse. Gleich an drei Tagen, 9. bis 11. September, gibt es in Weilburg Vorträge und Führungen. Federführend sind der Geschichtsverein Weilburg und die evangelische Kirchengemeinde Weilburg in Abstimmung mit der Stadt Weilburg tätig. Die Tage werden mitgestaltet von zahlreichen Partnern, darunter die Schlossverwaltung, das Bergbau- und Stadtmuseum, der Oberlahn-Winzerverein, der Verein "Alte Musik im Weilburger Schloss", der Spielmannverein, die Bürgerinitiative "Alt-Weilburg", der Wildpark-Verein, die Staatliche Technikakademie, der Kubacher Höhlenverein, der Verein "Manage it Weilburg", der Kur- und Verkehrsverein, die Engelmann'sche Mühle und Weilburg TV.

Der Tag des offenen Denkmals unter dem bundesweiten Thema "KulturSpuren" rückt in Weilburg unter anderem den "Kadettenmord zu Weilburg" ins Licht. Zentrale Eröffnungsveranstaltung ist am Sonntag, 11. September, um 10.30 Uhr der Auftaktgottesdienst in der Schlosskirche mit historischen Szenen und anschließenden Grußworten des Ersten Kreisbeigeordneten Jörg Sauer (SPD) und Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU). Am Sonntag, 30. Oktober, beginnt um 15 Uhr im Kleinen Kabinett des Bergbau- und Stadtmuseums Weilburg die Feier zum 225. Geburtstag von Prinzessin Henriette zu Nassau-Weilburg. Als Mitwirkende stehen bereits das Bergbau- und Stadtmuseum, der Geschichtsverein und der Verein "Manage it Weilburg" fest. Die Schlossverwaltung sowie der Kur- und Verkehrsverein sollen noch zur Mitgestaltung gewonnen werden.

In Baden bei Wien sind

noch Spuren zu finden

Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht Prinzessin Henriette. Für die Besucher gibt es unter anderem eine Geburtstagstorte. Prinzessin Henriette wurde am 30. Oktober 1797 in Bayreuth geboren und starb am 30. Dezember 1829 in Wien. 1815 heiratete sie Erzherzog Karl von Österreich, den Löwen von Aspern. Nach der Eheschließung lebte das Paar in Wien. Am Wiener Hof soll Henriette die Weihnachtsfeier und den Weihnachtsbaum eingeführt haben.

1823 schenkte Erzherzog Karl seiner Frau das neu errichtete Schloss Weilburg in Baden bei Wien. Grillparzer nennt Henriette eine der herrlichsten Frauen, die je zum Habsburger Kaiserhaus gehörten. In Baden bei Wien sind heute noch Spuren aus der Zeit von Henriette zu finden, insbesondere vielfach der Name Weilburg.