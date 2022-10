Weilburg: Frau rettet sich mit Sprung vom Balkon

Jetzt teilen:

WEILBURG - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist nach Angaben der Polizei in Weilburg eine Frau von einem Mann angegriffen worden. Die Frau sprang daraufhin vom Balkon und wurde dabei verletzt.

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Ostpreußenstraße verständigte gegen 3 Uhr die Polizei, da sie auf ihrem Balkon eine hilflose Frau entdeckt hatte. Durch deren Klopfen war die Anwohnerin wach geworden. Da die 26-Jährige offensichtlich verletzt und unterkühlt war, wurde ein Rettungswagen angefordert.

Offenbar, so schreiben die Beamten in einer Mitteilung, hatte sich ein "polizeibekannter 23-Jähriger" in der Wohnung der 26-Jährigen aufgehalten und dort Alkohol getrunken. Hierbei sei er immer aggressiver geworden und habe die Frau mehrfach geschlagen und gewürgt.

Schließlich habe die 26-Jährige keine andere Möglichkeit mehr gesehen, als zur Rettung vom Balkon zu springen. Als sie auf dem Balkon ihrer Nachbarin aufkam, verletzte sie sich und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der 23-Jährige war geflohen und konnte in Weilburg entdeckt und festgenommen werden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431-91400 entgegen.