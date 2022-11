Weilburg: Gruftöffnung am Donnerstag

Bis 15 Uhr kann die Gruft nach dem Gottesdienst am Donnerstag besichtigt werden. (© Christian Radkovsky)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Der Geschichtsverein Weilburg empfiehlt seinen Mitgliedern und allen Interessierten die Teilnahme am Gedenkgottesdienst zur Gruftöffnung am heutigen Donnerstag.

Am Todestag des letzten Weilburger Herrschers wird die Fürstengruft in der Schlosskirche geöffnet. Adolph von Nassau starb an einem 17. November. Um 10 Uhr gibt es an diesem Tag einen Gedenkgottesdienst in der Schlosskirche. Pfarrer Guido Hepke erinnert in seiner Predigt in diesem Jahr besonders an die Besetzung Weilburgs vor 220 Jahren zur Zeit von Fürst Friedrich Wilhelm von Nassau-Weilburg und wird die Ereignisse um die französischen Revolutionstruppen unter General Custine in den historischen Bezug einordnen.

Die Bürgergarde stellt eine Ehrenwache. Im Anschluss an den Gottesdienst kann die Gruft bis 15 Uhr besichtigt werden.