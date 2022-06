Weilburg: Lions Club stiftet Parkbank am Lahnwanderweg

Die Lebenshilfe hat die neue Bank hergestellt (v.l.): Ulrich Marschall von Bieberstein, Klaus Burger, Job-Joachim Grebe und Bürgermeister Johannes Hanisch. Foto: Stadt Weilburg

WEILBURG - Entlang des Lahnwanderweges, in der Gemarkung Gaudernbach, kann man den Ausblick zum Feldberg nun auch von einer Parkbank aus bewundern.

Gestiftet wurde die Bank vom Lions Club Weilburg, der zur gemeinsamen Einweihung mit Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU), Club-Präsidenten Ulrich Marschall von Bieberstein, Vorstandsmitglied Job-Joachim Grebe und Klaus Burger, Fachdienstleiter Natur- und Landschaftspflege des städtischen Bauhofs, geladen hatte.

Die Bank sei eine Spende im Rahmen des Projekts "Band an der Lahn", wie Ulrich Marschall von Bieberstein berichtete. Idee des Projektes sei es, dass alle an der Lahn gelegenen Lions Clubs Parkbänke aufstellen.

Trend zum Wandern

hält auch weiterhin an

Angefertigt wurde die rund 600 Euro teure Bank aus Eichenholz durch die Schreinerei der Lebenshilfe. Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs haben die Bank zum ausgewählten Ort transportiert und sie in ein zuvor gegossenes Fundament aus Beton gesetzt.

"Das ist eine schöne Idee, die unseren Lahnwanderweg weiter aufwertet", sagte Bürgermeister Hanisch. Nicht nur in Pandemie-Zeiten habe das Wandern einen Anstieg an Beliebtheit erlebt, der Trend halte auch weiterhin an. Er dankte dem Lions Club für die Spende und den Mitarbeitern des Bauhofs.

Weiterhin dankte er für die stetige Unterstützung des Lions Clubs Weilburg durch die regelmäßige Teilnahme am Weinfest und am Weihnachtsmarkt sowie die Ausrichtung des Neujahrsempfangs und für die Spenden an die Kindertagesstätten, den Ersatz für die Luther-Eiche am Postplatz und die Anschaffung eines Buchscanners für das Bergbau- und Stadtmuseum.