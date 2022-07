Weilburg: Nachhaltigkeit auf der Spur

Beim jüngsten Literaturabend stöbern Mitglieder der Gruppe "People For Future Weilburg" in neuen Büchern. Foto: Carla Schuld

WEILBURG - Kurz mal die Welt verändern: Wer das will, braucht Austausch, Information, Diskussion. Aus diesem Grund hat die Gruppe "People for Future Weilburg" eine Klimawandel-Literatur-AG gegründet. Ziel ist es, einen lockeren Austausch über interessante Literatur zu Klimakrise und Umweltschutz herzustellen. Wer möchte, kann seine persönliche aktuelle Lektüre vorstellen.

Die Treffen finden in der Weilburger Stadtbücherei statt. Mit Tee und Keksen lässt sich dort ein gemütlicher Abend verbringen und im Anschluss daran vorgestellte Bücher sogar direkt ausleihen.

Fahrradreifen aus

Löwenzahnwurzeln?

Wenige Beispiele: In dem Buch "Die Klimasch(m)utzlobby" von Susanne Götze und Annika Jorens kommt durch jahrelange Recherchen heraus, warum so viele Möglichkeiten für Energiewende und Klimaschutz durch die Lobbyisten verhindert werden.

"Wie wir die Welt sehen" von Ronja von Wurmb-Seibel gibt gute Denkanstöße, wie mit der Flut an negativen Nachrichten umgegangen werden kann. Die konstruktiven Umgehensweisen der Kriegsreporterin sind auch für die Krisenmeldungen zum Klimawandel gut anwendbar, wenn auch nicht ausschließlich für diesen Aspekt geschrieben.

In dem Buch "Mensch Erde" erklärt Eckhart von Hirschhausen die Klimakatastrophe ganz leicht verständlich.

Um auch positive Aspekte nicht aus den Augen zu verlieren, besprach die AG auch zwei Themen aus dem Magazin "enorm" - wo neueste Entwicklungen vorgestellt werden, wie etwas besser gemacht werden kann. Zum Beispiel Autoreifen und Fahrradreifen (übrigens schon käuflich zu erwerben) aus Löwenzahnwurzeln oder Autobatterien für E-Autos ohne giftige Stoffe wie Lithium.

Das nächste Treffen findet am 30. August um 19.30 Uhr zum Thema Energiesparen und Energiewende statt. Wer Näheres erfahren möchte, schreibt sein Interesse per E-Mail an peopleforfuture_

weilburg@posteo.de. "Wir freuen uns auf jeden interessierten Bücherwurm", sagen Carla Schuld, Heike Porter, Christine Gucker-Hellemann, Markus Hardt und Nancy Wojtalla-Schuld.