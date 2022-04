Weilburg: Neuauflage des Programms "ins Freie"

Neuauflage des Programms "Ins Freie": So wie hier werden auch dieses Mal wieder Musikschüler der Kreismusikschule Oberlahn ihr Können zeigen. Foto: Kreismusikschule Oberlahn

WEILBURG - Mit 20 szenischen Märchenkonzerten und der "Fête de la Musique" gestalten die Kreismusikschule Oberlahn und das Weilburger Märchenhaus eine Neuauflage des Hessischen Open-Air-Programmes "Ins Freie" als "wellenSchlag 22".

Mit Unterstützung der Landesregierung präsentiert die Reihe Musik zu alten und neuen Märchen aus Weilburg und der Region. Die Veranstaltungen richten sich in vier Reihen an verschiedenen Standorten an Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien.

Schinderhannes, Jazz

und eine Köhlerhexe

An jedem Mittwoch - vom 1. Juni bis 27. Juli um 17 Uhr - ist der "Riesenübermut" das Thema von Mitmachkonzerten auf dem Hof des Spielmann-Zentrums. Hier geht es um den Riesen "Ualt" und die böse Köhlerhexe, die in mythischer Vorzeit in den hiesigen Wäldern miteinander im Streit lagen.

Montags um 18 Uhr erklingen in Wort und Ton schauerliche Geschichten vom Schinderhannes, der, wie aus mehreren Überlieferungen hervorgeht, ebenfalls in der Region aktiv war. Weitere Konzerte handeln von den "Rittern von Elkerhausen" sowie vom "Wassermann in der Lahn".

Zu den Höhepunkten des Programms wird auch das internationale Straßenmusikfest "Fête de la Musique" am Dienstag, 21. Juni, ab 16 Uhr in der Altstadt und dem Hof der Kreis- und Stadtbücherei gehören. Neben jugendlichen Bläsern und Trommlern wird dieses Programm von mehreren Bands und dem Merenberger Chor "Feel Harmony" gestaltet werden. Die Bewirtung liegt wieder in den Händen des Partnerschaftsvereins.

Ein Musikschul-Kindertag am 9. Juli auf dem Hof des Spielmann-Zentrums mit Aufführungen des Elementarbereiches, Kinder-Workshops, Szenen aus Peter Maffays "Tabaluga und die Reise zur Vernunft" sowie zwei abendlichen Konzerten mit Jazz- und Streicherklängen werden das Programm abrunden.

Kinder-Workshops, Jazz

und Streicherklänge

Die Konzeption und Leitung des Gesamtprogrammes "wellenSchlag 22" liegt in den Händen von Thomas Letang, Annette Meisner und Martin Krähe von der Kreismusikschule Oberlahn sowie Wilhelm-Friedrich Grote vom Weilburger Märchenhaus.

Ein Flugblatt zu allen Veranstaltungen wird Anfang Mai über das Büro der Kreismusikschule Oberlahn erhältlich sein.