Weilburg: Neue Brücke mit prominentem Namen

Der Name des Brückenstegs über die Lahn sollte in einem Wettbewerb gefunden werden. Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) berichtete bei der Eröffnung, dass 150 Vorschläge per Post und E-Mail in der Zeit von Mitte November bis Mitte Dezember eingegangen seien. Aus den Reihen des Gymnasium Philippinum seien sogar 40 Vorschläge gekommen - für viele Schüler und Lehrkräfte des Gymnasiums sowie der Wilhelm-Knapp-Schule ist der Steg über die Lahn ein Bestandteil des Schulwegs.

Mit dem Namen "Eiserner Steg"wurde die Jury aus Magistrat, Verwaltung und Bürgermeister überzeugt.

Gewinner des Wettbewerbs sind Andreas Müller, Karsten Klenke, Klaus Gerhardt, Harlad Herrmann, Renate Röhrig, Alexander Scheiber sowie Karin Keilich, Christof Trümner und Lasse Janssen vom Gymnasium. Die Gewinner werden noch benachrichtigt, sie gewinnen je einen 50-Euro-Gutschein der Weilburger Wirtschaftswerbung (WWW).