Weilburg: Weiterer Haltepunkt für Lift im Komödienbau

Weiterer Zugang von der Mauerstraße aus (v.l.): Hausmeister Pascal Soldan, Anneliese Ludwig vom BdV und Bürgermeister Johannes Hanisch mit Hündin Holly am Fahrstuhl.

WEILBURG - Bisher war der Aufzug im Weilburger Komödienbau nur durch den Eingang von der Lahnseite, beim "Anziehpunkt" der Caritas, erreichbar und führte direkt in die oberste Etage zur Aula. Nun wurde ein weiterer Haltepunkt mit Zugang von der Mauerstraße aus installiert. Bei einem Pressetermin stellten Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) sowie der städtische Hausmeister Pascal Soldan das Ergebnis vor.

Neuer Zugang

ist barrierefrei

Gekommen war auch Anneliese Ludwig, Kreisvorstandsmitglied des Bundes der Vertriebenen (BdV). Denn um den weiteren Zugang zu ermöglichen, hätten die Räumlichkeiten der Trachtenpuppen-Ausstellung des BdV ein wenig verkleinert werden müssen. Dafür sei im Vorraum des Fahrstuhls nun ein Fenster installiert worden, das einen Blick in die Trachtenpuppen-Ausstellung ermöglicht, wie Pascal Soldan berichtete. Der BdV sei dankbar für die Möglichkeit, die Erinnerungskultur durch die Ausstellung weiterhin erhalten zu dürfen, wie Anneliese Ludwig berichtete.

"Wir sind froh und dankbar, dass der BdV, der seit 2013 die städtische Räumlichkeit für die Ausstellung nutzt, offen für Gespräche war und wir so den Teil des Raumes für einen weiteren Haltepunkt des Fahrstuhls nutzen können. So können die Bürger den Höhenunterschied hinter dem Rathaus an der Lahnseite zur Mauerstraße in Richtung Innenstadt bequem und vor allem barrierefrei begehen", sagte Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU).

Für die gesamten Arbeiten seien Kosten in Höhe von 16 000 Euro angefallen. Der Aufzug sei innerhalb der beiden Ebenen von der Mauerstraße zur Lahnseite hinter dem Rathaus jederzeit nutzbar. Das Obergeschoss und damit der Zugang zur Aula des Komödienbaus sei jedoch nur zu Veranstaltungen freigeschaltet.