Weilburg: Zeuge vertreibt Einbrecher

WEILBURG - In Weilburg haben zwei Einbrecher in der Nacht von Donnerstag auf Freitag versucht, in ein Mehrfamilienhaus einzudringen. Sie wurden von einem aufmerksamen Nachbarn verscheucht.

Ein Anwohner der Neugasse rief gegen 2 Uhr die Polizei, da er gerade beobachtet hatte, wie Einbrecher an der Eingangstür eines Mehrfamilienhauses aktiv waren. Als er die Unbekannten ansprechen wollte, liefen diese in Richtung Marktplatz davon. Der Nachbar konnte sogar ein kurzes Video der Täter aufnehmen. Die Polizei fahndete nach den Tätern und nahm den Tatort auf. Hierbei wurden eindeutige Einbruchspuren am Haus entdeckt.

Die beiden Einbrecher sollen eine normale Figur gehabt haben. Einer war dunkel gekleidet und trug ein Basecap. Der andere war mit einer blauen Jeans und einem dunkeln Oberteil mit weißer Aufschrift am Rücken bekleidet.

Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 0 64 31- 9 14 00 um Hinweise zu dem Fall.