Weilburger Geschäfte machen mit bei "Heimat shoppen"

Die IHK Limburg koordiniert die Aktionstage in den Gemeinden, in denen Gewerbevereine oder Werbegemeinschaften die Unterstützung und die vollständige Umsetzung vor Ort zugesagt haben. Sie unterstützt bei der Öffentlichkeitsarbeit und stellt den Gewerbevereinen kostenfrei auffällige Einkaufstüten mit dem Aktionslogo als Hingucker, Flyer mit sechs guten Gründen für "Heimat shoppen" sowie Aufkleber zur Verfügung.

Bis jetzt beteiligen sich in der Weilburger Altstadt, in Löhnberg, im Gewerbegebiet, in Waldhausen, Odersbach und Villmar etwa 54 Einzelhändler, Gastronome und viele mehr an den Aktionstagen. (sago)