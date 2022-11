Weilburger Rotarier feiern Jubiläum

"Rotary ist ein Netzwerk für den Frieden und überzeugt durch sein soziales Engagement": Governor Reinhard Fröhlich (links) und Präsident Andreas Schmid-Eisert. (© Rotary Club Weilburg)

WEILBURG - "Die Kraft der rotarischen Freundschaft bringt für die Menschen vor Ort und in der Welt einen Mehrwert", betonte Governor Reinhard Fröhlich bei der 50-Jahr-Feier des Rotary Clubs Weilburg.

Aktuell ist Rotary mit 1,2 Millionen Mitgliedern in 180 Ländern vertreten, allein in Hessen bestehen 76 Clubs. "Rotary ist ein Netzwerk für den Frieden und überzeugt durch sein soziales Engagement", so lobte Fröhlich auch den Weilburger Club, der in den 50 Jahren seines Bestehens rund 630.000 Euro für soziale Aufgaben bereitgestellt hat. "Gutes tun kann nicht falsch sein", bilanzierte der Governor das rotarische Wirken.

Über 100 Gäste gaben sich ein Stelldichein bei der Charterfeier des Rotary Clubs Weilburg in der Aula des Komödienbaus. Landrat Michael Köberle (CDU) ging in seinem Grußwort auf die zentralen Aufgaben als Rotarier ein: Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit, Fairness, das Wohl anderer im Blick sowie Frieden und Förderung für alle.

Bürgermeister Johannes Hanisch (CDU) dankte dem Weilburger Club für seinen Einsatz, sei es in der Partnerstadt Kezmarok oder vor Ort. Präsident Markus Balbach vom Lions Club Weilburg dankte für das partnerschaftliche Miteinander und die gemeinsamen Projekte vor Ort.

Beifall ernten die drei Gründungsmitglieder

Für den freundschaftlichen Austausch dankte Armin Heun vom Rotary Club Limburg, aus dem 1972 sieben Weilbürger den Rotary Club Weilburg entwickelten.

Präsident Andreas Schmid-Eisert skizzierte die wesentlichen Elemente des rotarischen Lebens in Weilburg: Die Bandbreite des Wirkens reiche von Pflanzmaßnahmen in Wald und Wiese über die Förderung von Kinderforsthaus, Haus für Kinder, gesundes Frühstück an Grundschulen bis hin zu Hilfen in der slowakischen Partnerstadt Kezmarok, in Rumänien, Polen und Italien bei Not- und Katastrophenfällen. Alljährlich unterstütze der Weilburger Club auch den weltweiten Kampf gegen Kinderlähmung.

Regelmäßig montags trifft sich der Club zu Informationsaustausch und Begegnungen, insbesondere aber auch zur Förderung der rotarischen Gemeinschaft.

Großen Beifall ernteten die drei Gründungsmitglieder Hermann Feig, Reinhold Joost und Günter Knaak, denen Präsident Schmid-Eisert für ihre Verbundenheit zum Club dankte und denen er Zeichen der Freundschaft überreichte. Musikalisch wurde die Charterfeier eindrucksvoll von der Kreismusikschule Oberlahn unter Martin Krähe gestaltet.