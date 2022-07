Weilburger Schlosskonzerte bieten kontrastreiches Programm

Jule Malischke gilt als eine der schillerndsten Entdeckungen der aktuellen Gitarren- und Singer-Songwriter-Szene. Foto: Malte Strömsdorfer

WEILBURG - Die achte von zehn Konzertwochen der Jubiläumssaison 50 Jahre Weilburger Schlosskonzerte bietet ein kontrastreiches Programm.

Am Freitag, 22. Juli, können Musikliebhaber um 20 Uhr in der Unteren Orangerie des Weilburger Schlosses das erste Mal Jule Malischke in Weilburg erleben. Sie gilt als eine der schillerndsten Entdeckungen der aktuellen Gitarren- und Singer-Songwriter-Szene, erläutern die Schlosskonzerte in einer Pressemitteilung.

Malischke bewege sich brillant und mühelos zwischen virtuoser, konzertanter Gitarrenliteratur, komplexen Fingerstyle-Arrangements und ihren eigenen Songs, die unter die Haut gehen und mit ihrer außergewöhnlichen Stimme berühren.

Am Samstag gibt's ein Beethoven-Programm

Ihre Lieder erzählen vom Glück, Liebe und Sehnsüchten, inspiriert von Treue zu sich selbst und der Heimat, der jeder auf seine eigene Art begegnet. Es gibt noch Karten.

Beim Konzert am Samstag, 23. Juli, steht um 20 Uhr das Trio E.T.A. mit Elene Meipariani, Violine, Till Schuler, Violoncello und Till Hoffmann am Flügel im Mittelpunkt. Mit der Philharmonie Baden-Baden widmen sich die Musiker unter der Leitung von Judith Kubitz im Renaissancehof einem reinen Beethoven-Programm. Dessen Höhepunkt ist ein selten zu hörendes Tripelkonzert für Klavier, Violine, Violoncello und großes Orchester in C-Dur op. 56. Der Konzerttitel "Drei auf einmal" für einen charakteristischen Beethovenklang beim Tripelkonzert mit den drei Solisten sei die reine Verheißung. Das Trio E.T.A gewann im vergangenen Jahr den Preis des Deutschen Musikwettbewerbs. Sein künstlerisches Schaffen wird von der Studienstiftung des Deutschen Volkes gefördert. Es gibt noch Karten.

Einem ganz anderen Genre zuzuordnen ist dagegen die Matinee am Sonntag, 24. Juli, um 11 Uhr in der Alten Hofstube. Dann ist von der "Kunst des Küssens" zu hören. Ina Siedlaczek, Sopran und Axel Wolf, Laute, wecken mit ihren Liedern von Dowland, Purcell, Hammerschmidt und Krieger Gefühle alter Zeiten. Mal galant, mal empfindsam, voller Lebensfreude zeigt sich die Barockmusik. Das Publikum werde feststellen, dass die Botschaft ganz aktuell ist. Es gibt noch Karten.

"Liebe und Träume", wer genießt das nicht? Mit einem Programm der Superlative wie Liszts "Liebestraum", Bizets "Habanera" aus "Carmen", Dvozáks "Slawische Tänze" und Brahms "Ungarische Tänze" lässt sich am Sonntag, 24. Juli, um 19 Uhr im Renaissancehof des Weilburger Schlosses ein Sommerabend unter freiem Himmel erleben. Wer die Philharmonie Baden-Baden nach ihrem Debüt am Vorabend noch einmal hören möchte, kann für diesen Sonntagabend noch Schönwetterkarten reservieren und im unterhaltsamen und kurzweiligen Programm in "Liebe und Träume" schwelgen.

Büro öffnet zwei Stunden

vor dem Konzertbeginn

Alle Informationen rund um die Saison und Karten gibt es im Büro der Weilburger Schlosskonzerte, montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr. Zusätzlich öffnet das Büro abends vor den Konzerten zwei Stunden vor dem Konzertbeginn in der Schlossstraße 3 in Weilburg, Telefon 0 64 71-94 42 10 und 94 42 11.

An Samstagen ist während der Saison das Kartenbüro von 10 bis 13 Uhr, vor der Matinee am Sonntag auch von 10 bis 11 Uhr zu erreichen. Vor Konzerten in der Unteren Orangerie öffnet die Konzertkasse eine halbe Stunde vor Beginn nur vor der Unteren Orangerie und nicht im Konzertbüro.