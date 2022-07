Weilburger Schlosskonzerte gehen außer Haus

Das Kinderkonzert der Weilburger Schlosskonzerte wird klassenübergreifend und für alle Kinder kostenfrei in der Pestalozzi-Schule aufgeführt. Foto: Pestalozzi-Schule Weilburg

WEILBURG - Im Rahmen der Jubiläumssaison "50 Jahre Weilburger Schlosskonzerte" sind die Kinder und Lehrer der Pestalozzi-Schule Weilburg in den Genuss einer "Sing Sala Bim"-Aufführung des Laterna-Musica-Ensembles aus Frankfurt gekommen.

Christoph Ullrich und Matthias Horn haben ein eigenes Format entwickelt, das Musikwerke und musikalische Inhalte eng mit einer spannenden, kindgerechten Theaterhandlung verknüpft. Sie binden die Kinder immer wieder durch Mitmach- und Mitsingaktionen, durch kleine Rhythmus- und Geräuschstücke und auch in Bühnenaktionen in ihr Programm ein.

Im aktuellen Fall hatte sich der Erfinder Christoph seinen Traum erfüllt und die "Sing-Sang-Maschine" entwickelt. Diese kann jeden beliebigen Sänger in einen anderen Sänger verwandeln. Christophs Ziel: einen echten Papageno herstellen. Dazu muss er einen echten Sänger finden, der bereit ist, sich in die Maschine stecken zu lassen. Im Publikum findet Christoph dann Matthias, einen begnadeten Sänger. Der ist bereit, sich auf das Experiment einzulassen.

Zeitreise durch die Musikgeschichte

Doch die Maschine scheint nicht so richtig zu funktionieren: Sie verwandelt den armen Sänger in alle möglichen singenden Gestalten aus den vergangenen Jahrhunderten und führt die Kinder so in einer rasanten Zeitreise durch die Musikgeschichte: von der Gregorianik zum Barock, über das romantische Lied bis zu den Geräuschexperimenten der Neuen Musik. Dabei waren die Kinder besonders gefordert. Doch der Vogelfänger Papageno lässt auf sich warten. Erst ganz am Ende gelingt es Christoph, mit der Unterstützung seiner Maschine und der Kinder der Pestalozzi-Schule Papageno aus dem weit entfernten Wien vergangener Jahrhunderte in die Turnhalle der Schule zu holen.

Trotz hoher Temperaturen in der Turnhalle und teilweise unbequemen Sitzplätzen auf Turnmatten haben die Künstler den Kindern mit ihrem kurzweiligen Programm Einblicke in historisches Lied- und damit Kulturgut vermittelt.

Die Pestalozzi-Schule ermöglichte ihren Schülern somit einen klitzekleinen Einblick in den unendlich reichen Schatz der musikalischen Kulturgeschichte. Dies sei möglich gewesen dank der Weilburger Schlosskonzerte und ihrer Stiftung, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter.