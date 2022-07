Weilburger Schlosskonzerte locken mit "Leidenschaft"

Geballte Frauenpower und "großes Blech": Die zehn Norwegerinnen vom Damen-Brassensemble "Tenthing" um Trompeterin Tine Thing Helseth spielen am Sonntag auf dem Renaissancehof des Weilburger Schlosses. Foto: Daniel Weiseth Kjellesvik

WEILBURG - Die vorletzte Runde vor dem großen Finale steht an: Die neunte von zehn Konzertwochen der Jubiläumssaison der Weilburger Schlosskonzerte beginnt. Vier Konzerte an drei Tagen, das hat es noch einmal in sich.

Dem Titel "Leidenschaft" verpflichtend ist der Intendant der Weilburger Schlosskonzerte, Stephan Schreckenberger, bei der Zusammenstellung des Konzertes am Freitag, 29. Juli, ab 20 im Renaissancehof des Weilburger Schlosses vorgegangen. Dort sorgt Temperament für Hörgenuss: Die "Salzburg Chamber Solists" unter der Leitung von Lavard Skou-Larsen haben schon bei ihrem letzten Konzert bei den Weilburger Schlosskonzerten im vergangenen Sommer ihr Publikum verzaubert.

Zehn Norwegerinnen präsentieren "großes Blech"

Hier lernte das Salzburger Ensemble auch das Queens Duo mit Hanna Rabe (Flöte) und Verena Beatrix Schulte (Harfe) kennen. Dieses Aufeinandertreffen ergab die Verabredung für dieses Konzert, auf dessen Programm das Konzert für Flöte und Harfe C-Dur KV 621 von Mozart, zusammen mit Haydns Sinfonie Nr. 49 f-Moll "La Passione" steht. Es gibt noch Karten. Am Samstag, 30. Juli, ab 20 Uhr erklingen die "Vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi im Renaissancehof. Rebekka Hartmann (Violine) und die Salzburg Chamber Soloists spielen. Werke von Carl August Nielsen und Edward Elgar runden den Konzertgenuss ab. Auch hier gibt es noch Karten.

Im Programm der Weilburger Schlosskonzerte funkelt mit dem "Premiumkonzert" ein besonderer Edelstein. Martin Stadtfeld (Klavier) spielt am Sonntag, 31. Juli, ab 11 Uhr in der Unteren Orangerie die "Goldberg-Variationen" von Johann Sebastian Bach. Vor knapp 20 Jahren begann Martin Stadtfelds Karriere mit eben diesem Werk. Umso spannender wird es sein, den um so viele Erfahrungen reicheren Martin Stadtfeld an dieser Stelle zu erleben. Das ausverkaufte Konzert findet ohne Pause statt.

Jetzt sind sie wieder da: Die norwegische Trompeterin Tine Thing Helseth mit ihrem Damen-Brassensemble "Tenthing", die am Sonntag, 31. Juli, ab 19 Uhr eine Menge Spaß und Frauenpower im Renaissancehof verbreiten wollen. Vorhang auf für das große Blech: Die zehn norwegischen Blechbläserinnen zeigen dann mit ihrem Programm "Summerwind 2022", dass sie die Anerkennung, die sie für ihr Musizieren überall erhalten, verdient haben. Dieses Konzert war bereits für 2020 und 2021 schon einmal vorgesehen, konnte in beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie aber nicht stattfinden. Diesmal klappt es. Karten sind noch erhältlich.

Zusätzlich öffnet das Büro abends vor den Konzerten

Alle Informationen rund um die Saison und Karten gibt es im Büro der Schlosskonzerte. Es ist montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Zusätzlich öffnet das Büro abends vor den Konzerten zwei Stunden vor Konzertbeginn in der Schlossstraße 3 in Weilburg, Telefon 0 64 71-94 42 10 und 94 42 11.

An Samstagen ist während der Saison das Kartenbüro von 10 bis 13 Uhr, vor der Matinee am Sonntag auch von 10 bis 11 Uhr zu erreichen. Vor Konzerten in der Unteren Orangerie öffnet die Konzertkasse eine halbe Stunde vor Konzertbeginn nur vor der Unteren Orangerie, nicht im Konzertbüro.