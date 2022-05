Weilburger Schüler probieren, wie sich ein Handicap anfühlt

Höhepunkt zum Abschluss: Die Mankel-Schüler besuchen das Spiel des RSV Lahn-Dill gegen die "ING Skywheelers". Foto: Jakob-Mankel-Schule

WEILBURG - Mit dem Thema ,,Inklusion - Alle Menschen haben Rechte!'' hat sich die Jahrgangsstufe 6 der Jakob-Mankel-Schule (JMS) Weilburg im Rahmen des Gesellschaftslehre-Unterrichts (GL) in den vergangenen Wochen beschäftigt. Nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch quasi im Selbstversuch.

Den Klassenlehrern Mareike Schmück, Melanie Breithecker und Marco Hallen war in diesem Zusammenhang klar: Neben theoretischen Aspekten, wie dem Grundgesetz und grundlegenden Definitionen, dürfen hier die praktischen Erfahrungen der Schüler auf keinen Fall zu kurz kommen, um nachhaltig im Gedächtnis zu bleiben.

"Inklusionskiste"

des Bistums hilft

Mit der "Inklusionskiste" des Bistums Limburg erfuhren die Kinder in einer umfangreichen Stationenarbeit, wie es ist, mit verschiedensten Arten von Behinderungen zu leben. Das Schulgelände wurde beispielsweise mit Augenbinden und Blindenstöcken erkundet.

Höhepunkt zum Abschluss: Die Mankel-Schüler besuchen das Spiel des RSV Lahn-Dill gegen die "ING Skywheelers". Nach dem Spiel der Rollstuhlbasketballer sammeln die Schüler der Jakob-Mankel-Schule Weilburg Autogramme. Wie fühlt sich eigentlich eine Beeinträchtigung an? Schüler der Mankel-Schule probieren das aus und versuchen bei der Stationenarbeit, die Eindrücke von Gehörlosen nachzuemfpinden. Der RSV Lahn-Dill besucht die Mankel-Schule mit einer Vielzahl an Sportrollstühlen und bringt den Klassen in Workshops in der Sporthalle den Rollstuhlbasketball näher.

Die Orte in der Schule, die den Kindern aus ihrem sehenden Alltag so vertraut sind, mussten in dieser Übung erst wieder Stück für Stück mit anderen Sinnen wahrgenommen werden. Sehende Mitschüler wurden dabei zu einer großen Unterstützung, wenn es beispielsweise darum ging, Treppenstufen sicher zu überwinden.

Lisa Gerhardt, eine Schülerin aus der 10b, die selbst seit ihrer Geburt mit einer Beeinträchtigung lebt, schilderte den Kindern der Klasse 6b ihren Alltag und vermittelte mit ihrer positiven Einstellung, dass man auch mit einem Handicap alles schaffen kann. Den Höhepunkt der Einheit stellte jedoch der Besuch des RSV Lahn-Dill dar. Teambetreuer Michael Krayl kam mit einer Vielzahl an Sportrollstühlen in die Schule und brachte den Klassen in Workshops in der Sporthalle den Rollstuhlbasketballsport näher.

Die Schüler bekamen unter professioneller Anleitung Tricks und Kniffe im Umgang mit den Sportgeräten Rollstuhl und Ball vermittelt. Durch verschiedenste Übungen erlernten die Jungen und Mädchen die Grundtechniken wie das Anfahren, Bremsen und Drehen. Den Abschluss der Trainingseinheit stellte das Abschlussspiel dar, in welchem das Erlernte unter Beweis gestellt wurde.

Trotz Handicap an

Zielen festhalten

Als Krayl dann auch noch zu einem echten Bundesliga-Rollstuhlbasketballspiel der ersten Mannschaft einlud, konnten die Schüler ihr Glück kaum fassen. So machten sich an einem Samstag alle interessierten Schüler auf nach Wetzlar in die Buderus-Arena, um den RSV Lahn-Dill beim Spiel gegen die "ING Skywheelers" anzufeuern. Ausgestattet mit Plakaten, wurde das heimische Team tatkräftig unterstützt. Abgerundet wurde der Abend dann noch mit Autogrammen und Fotoshootings mit den Stars des RSV Lahn-Dill.

Am Ende der Unterrichtseinheit kamen die Kinder zu der Erkenntnis: "Eingeschränkt ist man nicht, eingeschränkt wird man. Durch die Unterstützung jedes Einzelnen könnten wir es schaffen, mögliche Barrieren abzubauen und offener auf unser Gegenüber zuzugehen."