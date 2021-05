Weilburger Tiergarten gibt's jetzt auch zum Lesen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Den "Tiergarten Weilburg" kann man nun nicht nur mit einem Besuch, sondern auch lesend erkunden: Zum ersten Mal in der 50-jährigen Geschichte des Wildparks gibt es über ihn auch ein Buch, herausgegeben vom Verein der Freunde und Förderer des Wildparks. Die Idee dazu hatten Hans-Peter Schick, stellvertretender Vorsitzender des Vereins, und Forstoberamtsrat Jürgen Stroh. Präsentiert wurde das Buch am Dienstag im Tierpark.

Viele Fotos

und Illustrationen

"Illustrationen des Diplom-Grafik-Designers Dieter Boger und Fotografien von Siegmar Bergfeld aus Braunfels zeigen beeindruckend die ganze Palette der Tierwelt, aber auch die Baumvielfalt des Wildparks", sagte Schick. Die redaktionellen Beiträge behandeln die Themen "Wildpark Tiergarten Weilburg 1970 bis 2020", "Tiere und Bäume", "Ameisen-Lehrpfad", "Pilz-Lehrpfad", "Kinderspielplatz und Kinderforsthaus - Waldpädagogik vom Kleinkind bis zum Hochbetagten", "Vom Tiergarten zum Wildpark 1584 bis 1970" und viele Themen mehr. Die Autoren sind der Leitende Forstdirektor Werner Wernecke, Jürgen Stroh, Hans-Peter Schick und der Diplombiologe Dieter Bretz. Das Vorwort stammt aus der Feder des Landesbetriebsleiters Michael Gerst von Hessen Forst.

"Insgesamt umfasst das attraktive Buch 140 Seiten und bietet einen umfassenden Überblick und Einblick zum Wildpark", sagte Schick. Der Leser erfährt etwa, dass 1584 mit Graf Albrecht Nassau-Weilburg und Saarbrücken-Ottweiler (1537-1593) die offizielle Geschichte des Tiergartens beginnt, die dann 1970 in den Wildpark "Tiergarten Weilburg" der Hessischen Landesforstverwaltung einmündet. Die ursprüngliche Fläche umfasste 130 Hektar. Erst seit 1732 umfasst der Tiergarten die heutige Größe von 93 Hektar. Bis 1686 übernachtet die gräfliche Jagdgesellschaft in provisorischen Jagdzelten. Dann wird ein Wohnhaus mit zwölf Betten, Stall, Scheune, Küchengebäude und Lustgarten errichtet. Aber es finden sich auch kuriose Geschichten in dem Buch, wie diese, dass eine vierspännige Kutsche aus Russland im Tiergarten einfuhr, um zwei Menschen zusammenzubringen, die sich liebten.

Fotos Hans-Peter Schick präsentiert das Buch zum Wildpark. Foto: Sabine Gorenflo 2

"In den Jahren ab 1957/58 setzten Überlegungen ein, das Areal des Tiergartens neuen Nutzungen zuzuführen, so kommt es 1959 zu einem Treffen von Staatsminister a.D. Albert Wagner, Forstmeister Hubert Sabiers und Dr. Bernhard Grzimek vom Frankfurter Zoo", sagte Stroh. Der Tiergarten sollte zu einer Einrichtung "Tierfreiheit" entwickelt werden. Auf einem Areal von bis zu 300 Hektar sollte ein weitläufiger Zufluchtsort für die bedrängte Tierwelt geschaffen werden.

Blick auf die Historie

und eine Liebesgeschichte

"Gedacht wird dabei an Antilopen, Gnus, Zebras, Strauße, Löwen, Elefanten und Affen, rund 250 Großtiere sollten gehalten werden", sagte Schick. Aber die Jägervereinigung Oberlahn wendet sich 1959 entschieden gegen die Errichtung einer "Tierfreiheit" und spricht sich für bodenständige und europäische Wildtiere im Tiergarten aus.

"Die 437-jährige Geschichte bildet ein gutes Fundament, verpflichtet gleichzeitig dazu, den Wildpark zu pflegen und weiter zu entwickeln", sagte Schick. Stand am Beginn des Tiergartens die Freude an der Jagd und am gräflichen Speiseplan, so ist es heute die Freude beim Erleben intakter Natur und Landschaft, von artenreicher Pflanzen- und vielfältiger Tierwelt. Mit der Schaffung des Elchgeheges 1998 und des Braunbärengeheges 2009 hatten Meilensteine gesetzt werden können, die zu einer deutlichen Steigerung der Beliebtheit des Wildparks geführt haben. "Mit der Schaffung eines Schulbauernhofes streben Hessen Forst und der Verein der Freunde und Förderer jetzt den nächsten großen Schritt an, gewinnen dabei mit dem Kreisbauernverband, den Bezirkslandfrauen und der Landjugend weitere wichtige Partner", meinte Schick. Jährlich besuchten den Tierpark über 130 000 Gäste, im Corona-Jahr 2020 seien es sogar über 150 000 gewesen. Auf einer Reihe von Seiten gibt es Spaziergänge mit der Kamera. Hier hat Siegmar Bergfeld die Tiere in Szene gesetzt und viele tolle Momente erwischt. Darunter spielende Braunbären, Otter, aber auch Blüten, Blumen, Pilze und Bäume. Auch Bilder von Elchbabys und von Wölfen sind zu sehen. Die Luchse geben immer wieder wunderbare Motive ab, im Sommer wie im Winter. "Es ist ein rundum gelungenes Werk, das sehr gut ankommt", sagte Stroh.