Weilburger Verein startet mit neuem Tatendrang

Der Vorstand der Bürgerinitiative Alt-Weilburg mit Geehrten (v.l.): Beisitzer Robert Cymbalak, Gert Wissig, Beisitzerin Heike Kurzius-Schick, Vorsitzender Christoph Gampe, Schriftführer Ulrich Winkel, neuer Kassenführer Manfred Schiebel, Wolfgang Metzler. Foto: Bürgerinitiative Alt-Weilburg

WEILBURG - Die Jahreshauptversammlung der Bürgerinitiative Alt-Weilburg im Komödienbau stand zunächst unter keinem guten Stern. Die Vereinsauflösung stand im Raum. Doch die Mitglieder fanden in Manfred Schiebel einen neuen Kassenführer. Und deshalb geht es jetzt mit neuem Tatendrang unter bewährter Führung von Christoph Gampe weiter.

Sanierung des Kriegerdenkmals läuft

Wahlen: Gampe und auch die anderen Vorstandsmitglieder wurden von den nur 13 anwesenden Mitgliedern in ihren Ämtern bestätigt. Schiebel löst Walter Bletz ab, der nicht mehr antrat. Schriftführer bleibt Ulrich Winkel, Heike Kurzius-Schick und Robert Cymbalak sind Beisitzer. Einen zweiten Vorsitzenden gibt es weiter nicht.

Ausblick: In der weiteren Versammlung wurden aktuelle Tätigkeiten der Bürgerinitiative Alt-Weilburg vorgestellt. So hat der Verein die Sanierung des Kriegerdenkmals von 1870/71 in Auftrag gegeben. Außerdem wurden Fragen zur Friedhofs- und Marktplatzgestaltung diskutiert, bei denen man mit bisher unbeantworteten Schreiben an die Stadt Kritik und Vorschläge eingebracht habe.

Zudem sprach der Vorstand viele Ehrungen aus, da die Jahreshauptversammlung pandemiebedingt einmal ausfallen musste. Gekommen waren aus gesundheitlichen Gründen nur wenige Geehrte.

Ehrungen: Für 45 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Josef Plahl, Heike Kurzius-Schick, Ilse Meyer, Renate Paul, Rolf Steuernagel, Thomas Bräunlich, Ursula Braun-Moser, Helge Beyer, Reiner Dragässer, Hans-Christian Dragässer, Jochen Rieser und Werner Schröder.

40 Jahre im Verein ist Wolfgang Metzler.

Glückwünsche für 35 Jahre Mitgliedschaft gingen an Irmgard Kailer.

30 Jahre sind Ludolf Herbst, Gert Wissig, Ilse de Cantarel und Dieter Grimm dabei.

Auf 25 Jahre Mitgliedschaft blicken Matthias Knaust, Manfred Schiebel und Ulrich Winkel zurück.

Für 20 Jahre wurden Jochem Heimann, Willi Heimann, Günter Höhler und Rudolf Müller geehrt.