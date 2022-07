Weilburger "Weibsbilder": Tessa Ziemßen macht 5. Streich

Die Bilder von Tessa Ziemßen sind im Bergbaumuseum noch bis zum 3. August zu sehen. Foto: Bergbau- und Stadtmuseum

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Und dieses war der fünfte Streich - und der sechste folgt zugleich. Im "Kleinen Kabinett" im Bergbau- und Stadtmuseum hat die fünfte von sieben Ausstellungen im Rahmen der Serie "Weibsbilder" das Licht der Welt erblickt.

Das Konzept dieser Ausstellungsserie mit den schnellen Wechseln mit den Werken ausschließlich von Frauen ist außergewöhnlich. Sie hat die Besonderheit, dass in den zwei Räumen immer auch zwei Künstlerinnen zu sehen sind. Vielleicht entspricht auch der provokante Titel "Weibsbilder" nicht dem gängigen Klischee von Kunstausstellungen.

Die Bezeichnung "Weib" ist definitiv nicht negativ gemeint. Das Wort war früher die gängige Unterscheidung: Mann und Weib, männlich und weiblich. Für diese Ausstellungsserie wären Namen wie "Frauenbilder" oder "Bild der Frau" doch eher eine Katastrophe gewesen? Schon der Name sollte einen Wow-Effekt haben.

Für die jüngste Eröffnung hatte Tessa Ziemßen mit Eva Koch eine brillante Rednerin mitgebracht. "Die Arbeiten von Tessa Ziemßen und die Gespräche mit ihr offenbaren einen Menschen, der den Schaffensprozess ihrer Bilder, wie nur wenige, zum Thema macht. Jemanden, der diesen Prozess in seiner zeitlichen Richtung und Entwicklung nachvollziehbar werden lässt."

Sehr treffend beschreibt Eva Koch die in den Bildern liegende Sehnsucht und leise Melancholie, der die Künstlerin durch Farbe und Licht einen Raum gibt. In Erinnerung bleibt ein Zitat von Claude Monet: "Ob meine Bilder nach der Natur gemalt sind oder nicht, geht niemanden etwas an und ist von keinerlei Bedeutung. Das Resultat ist alles."

Frage nach der Natur verschwindet im Nichts

Und genau das macht die ausgestellten Bilder aus, ein beeindruckendes Resultat und die Frage nach der Natur verschwindet im Nichts.

Die Bilder von Tessa Ziemßen sind bis zum 3. August zu sehen, die Ausstellungsserie "Weibsbilder" läuft noch bis 3. Oktober. Das Bergbau- und Stadtmuseum ist Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.