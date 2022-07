Weilburger Wohnungsbau-Gesellschaft zieht auf den Marktplatz

Zentral und gut erreichbar: Matthias Knaust (v.l.), Rüdiger Neuhaus, Heinz Schweitzer, Rüdiger Ebel, Ute Franz, Johannes Hanisch und Mesut Mermer freuen sich, dass die Weilburger Wohnungsbau-Gesellschaft in ein neues Domizil umziehen kann. Foto: Sabine Gorenflo

WEILBURG - Die Weilburger Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH (WGW) will wachsen und in der Altstadt sichtbarer sein. Dort hat sie auch ein neues Domizil gefunden. Im ersten Halbjahr 2023 werden die Büros auf dem Marktplatz 8 eröffnet.

Am jetzigen Standort in der Kruppstraße 4 reicht der Platz nicht mehr aus. "Das gegenwärtige Büro soll zu einer attraktiven Wohnung umgebaut werden", sagte WGW-Geschäftsführer Rüdiger Neuhaus. Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender der WGW, Johannes Hanisch (CDU), dankte den Aufsichtsratskollegen, dass die Entscheidung für den Umzug von allen mitgetragen wird: "Wir werden uns vermehrt um die Altstadt kümmern, das ist mein Wille, der des Aufsichtsrates und der Politik." Man wolle näher bei den Menschen sein.

Einen weiteren Leerstand

mit Leben füllen

Die Stadt, die das Vorkaufsrecht hatte, hat die Immobilie für 390 000 Euro erworben. Somit werde ein weiterer Leerstand mit Leben gefüllt. Bereits vor drei Jahren hatte die Stadt schon Räume am Marktplatz 3 angemietet, dort ist seitdem die Tourist-Info untergebracht.

"Die WGW rückt ins Zentrum und ist Anlaufstation für die Bürger", sagte Hanisch. Im März habe der Aufsichtsrat mit einem einstimmigen Beschluss die Weichen für den Umzug gestellt. Als WGW müsse man weiter wachsen und eine finanzielle Grundlage schaffen, um sich in größerem Maße engagieren zu können. Auch die Häuser 3 bis 5 in der Straße An der Ritsche werde die Stadt kaufen. Hierbestehe bei der Fassade Handlungsbedarf. "Wir werden uns als Stadt und WGW noch stärker in der Altstadt engagieren und haben die Stadtentwicklung grundlegend auf den Weg gebracht", sagte der Bürgermeister.

Vor dem Leerstand war die etwa 270 Quadratmeter große Wohn- und Gewerbeimmobilie den Weilburgern als Fachgeschäft für Augenoptik und Hörakustik bekannt gewesen. In den oberen Stockwerken gab es eine medizinische Praxis. Später folgten unterschiedliche Nutzungen.

Gesellschaft will

näher an den Bürgern sein

"In den letzten vier Jahren ist die Gesellschaft weiter gewachsen, inzwischen verwaltet die WGW nahezu 200 Einheiten und 55 Stellplätze im eigenen und treuhänderischen Bestand", sagte Rüdiger Neuhaus. Die WGW betreue mithin nun insgesamt 260 Einheiten und 180 Stellplätze und Garagen für Wohnungseigentümergesellschaften. Die Umsätze seien in dieser Zeit um 57 Prozent gewachsen.

Das Gebäude am Marktplatz biete für die weitere Entwicklung mittel- bis langfristige Perspektiven. Die derzeit aus sieben Voll- und Teilzeitkräften bestehende Belegschaft werde in Kürze um einen Arbeitsplatz erweitert. Erstmals soll mittelfristig ein Ausbildungsplatz zum Immobilienkaufmann angeboten werden.

"Der neue Standort bietet insbesondere der Kundschaft Vorteile durch die gute Erreichbarkeit inmitten des Ortskerns", sagte der WGW-Geschäftsführer. Im Erdgeschoss werde der Empfang entstehen. Es werde einen Besprechungsraum geben und Büros in den Stockwerken. Im Erdgeschoss soll im vorderen Bereich ein Durchbruch zum Treppenhaus erfolgen.

"Die Gesellschaft will sich für die Stadt Weilburg verstärkt auch in städtebaupolitische Aufgaben einbringen sowie auf dem hiesigen Wohnungsmarkt weitere Wohnungen bereitstellen", sagte Neuhaus. Die Fremdverwaltung von Wohnungseigentum soll zudem ausgebaut werden.