Weilburgs Gymnasium öffnet seine Türen

Im Angebot war auch gemeinsames Singen mit Musiklehrer Oliver Blüthgen im Musikgebäude. (© GPW)

WEILBURG - Nach coronabedingter dreijähriger Pause hat sich das Gymnasium Philippinum Weilburg (GPW) künftigen Schülern, Eltern und allen Interessierten wieder mit einem Tag der offenen Tür in Form einer Präsenzveranstaltung präsentiert. Auf dem Programm standen unter anderem Schnupperunterricht in verschiedenen Fächern und zahlreiche Mitmachaktionen.

"Lernen Sie die Stärken unserer Schule kennen und informieren Sie sich über unser breites Angebot und die zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten, die wir Ihren Kindern bieten", formulierte Schulleiter Stefan Ketter im Rahmen seiner Begrüßung. Er bedankte sich besonders bei Nadja Gundermann, der Hauptverantwortlichen für die Organisation dieses Tages, sowie bei allen Kolleginnen und Kollegen und nicht zuletzt bei den Schülerinnen und Schülern für das große Engagement.

Fördervereine werben neue Mitglieder

Wer das weitläufige Schulgelände nicht auf eigene Faust erkunden wollte, konnte sich den orts- und sachkundigen Scouts der Jahrgangsstufen 10 und 11 anvertrauen und sich in kleinen Gruppen einen gezielten Überblick über das Gebotene verschaffen. Reger Betrieb herrschte in der Pausenhalle, wo die AG "Fairer Freitag" um Carmen Rau am "Fair Trade Point" die Bedingungen für fairen Handel erläuterte und zahlreiche Produkte mit dem Fair-Trade-Siegel verkaufte.

Wolfgang Emmerich, Christof Trümner, Melanie Horn und Philip Dörnte informierten über Schulseelsorge und Mediation, das Programm zur Sucht- und Gewaltprävention, sozialpädagogische Beratungsmöglichkeiten und Inklusion.

Auch die Elternvertreter um ihren Vorsitzenden Jörg Schönwetter standen als Ansprechpartner zur Verfügung. Die beiden Fördervereine der Schule, die "Wilinaburgia" und der Gymnasialschulverein, stellten ihre Arbeit vor und warben neue Mitglieder. Während sich die Eltern darüber hinaus auch zum Übergang von Klassenstufe vier zu fünf, zur Ganztagsklasse, zur pädagogischen Mittagsbetreuung oder zum Fremdsprachenangebot, welches auch Russisch und Spanisch umfasst, beraten lassen konnten, stießen bei den Kindern besonders die Mitmachangebote auf großes Interesse und wurden intensiv genutzt.

Die Palette der Möglichkeiten reichte dabei von kleinen Versuchen und Experimenten in Chemie, Physik und Informatik, dem Erkunden des Forscherraums und dem Ausprobieren eines Mikroskops bis hin zum Mitwirken in der Kunstwerkstatt.

"Völlig losgelöst" im neuen Musikpavillon

Im neuen Musikpavillon stieß die offene Probe des Schulorchesters auf besonderes Interesse. "Völlig losgelöst von der Erde" wirkten die Kinder, die unter der Regie von Musiklehrer Oliver Blüthgen den Song "Major Tom" von Peter Schilling aus dem Jahr 1982 intonierten. Das Team des Medien- und Lernzentrums um Frauke Nies bot einen Ort der Begegnung und lud zu Lese-Aktionen, dem Basteln von Origami-Lesezeichen oder zum Nutzen von Bücherbasar und Bücherflohmarkt ein.

Dennis Kunz präsentierte den Schulplaner, den alle Sextaner mit ihrem Eintritt in das Philippinum vom Gymnasialschulverein als Geschenk überreicht bekommen. Wem der Sinn eher nach körperlicher Betätigung stand, der konnte sich in der Kreissporthalle an der Kletterwand, am Ruderergometer oder im Kraftraum ertüchtigen.

Auch das Team der SV um Schulsprecher Jona Horz zeigte sich bestens vorbereitet, sodass die Gäste im Besichtigungsstress im Oberstufenraum eine Pause einlegen oder den Vormittag bei einem Getränk und einer frisch gebackenen Waffel entspannt ausklingen lassen konnten.