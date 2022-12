Weilmünster: 2000 Euro für Arbeiten an der Heimatstube

Bei der Spendenübergabe bedanken sich Vertreter des Heimatvereins bei Ulrike Grün (l.), Doris von Oesterreich (2.v.l.) und Ute Willhardt (M.) von "Charity im Frauenzimmer" für die Unterstützung. (© Charity im Frauenzimmer)

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). Im "Charity im Frauenzimmer" in Weilmünster engagieren sich mehr als ein Dutzend tatkräftige Damen für den guten Zweck: Sie bieten in ihren Verkaufsräumen hochwertige gebrauchte Damenbekleidung an und stellen den Erlös ihrer ehrenamtlichen Arbeit verschiedenen sozialen Einrichtungen der Region zur Verfügung. Vor Kurzem erhielt auch der Heimatverein Weilmünster eine Spende in Höhe von 2000 Euro. Diese Summe wird für die Verschönerungsarbeiten im Bereich der Heimatstube "Am Bleidenbach 29" verwendet und für eine neue Bepflasterung rund um das bereits restaurierte Fachwerkgebäude eingesetzt.

"Wichtiger Beitrag zur Pflege des Brauchtums"

Das Engagement des Heimatvereins würdigt auch Heike Zeller von "Charity im Frauenzimmer"; sie spricht für das Team: "Weilmünster ist ein ganz besonderer Ort: Bereits im Jahre 1601 erhielt unser Städtchen von Kaiser Rudolf II. die Marktrechte verliehen. Aus dieser Historie heraus gibt es sehr viele geschichtlichen Daten und Relikte, die eine angemessene Aufbereitung und Würdigung verdienen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Heimatvereins setzen sich hierfür mit viel Liebe zur Region ein und leisten mit ihrer vorbildlichen Arbeit einen wichtigen Beitrag zur Pflege des Brauchtums und zur Unterstützung unserer Gemeinschaft."