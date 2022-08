3 min

Weilmünster reduziert Wassertemperatur in Freibädern

Die Gemeinde will Energie einsparen und erwärmt das Wasser in den Freibädern Weilmünster und Wolfenhausen nur noch auf 20 Grad. Was sagen die Frühschwimmer dazu?

Von Dorothee Henche Redakteurin Weilburg