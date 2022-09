Weilmünster: Streit um Maske eskaliert in Klinik

Ein 51-jähriger Mann soll einen Klinikmitarbeiter in Weilmünster beleidigt und geschlagen haben. Symbolfoto: dpa

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). Wie die Polizei mitteilt, ist am Freitag (2. September) in einem Krankenhaus in der Weilmünsterer Weilstraße ein Streit eskaliert. Die beiden Streitenden: ein Mitarbeiter der Klinik und ein Besucher.

Laut Polizei hatte gegen 18 Uhr ein 51-jähriger Mann aus Weilmünster das Klinikgebäude betreten, um einen Patienten zu besuchen. Da der Mann nicht wie vorgeschrieben einen Mund-Nase-Schutz trug, wurde er durch einen Mitarbeiter des Krankenhauses darauf hingewiesen und gebeten, dies zu ändern.

Der Beschuldigte weigerte sich, der Aufforderung nachzukommen. Die Polizei teilt mit, dass der 51-Jährige begonnen habe, den Geschädigten zu beschimpfen und zu beleidigen. Zudem wurde der Geschädigte bei der Auseinandersetzung vom Beschuldigten geschlagen.

Selbst im Beisein der hinzugerufenen Streife der Polizeistation Weilburg beleidigte der Beschuldigte den Geschädigten weiter. Der 51-Jährige muss sich nun wegen seines Verhaltens strafrechtlich verantworten.