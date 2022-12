Weilmünster: Unfallstress tötet Schafe

Die L3063 musste für die Bergungsarbeiten bis in die späten Nachmittagsstunden voll gesperrt werden. Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa

WEILMÜNSTER/GRÄVENWIESBACH - Weilmünster/Grävenwiesbach (red). Bei einem Unfall auf der L3063 bei Weilmünster sind am Freitag mehrere Schafe verendet.

Ein 41-Jähriger befuhr mit einem Tiertransporter mit Anhänger die L3063 vom Kreisel Wolfenhausen/Laubuseschbach in Richtung Grävenwiesbach. Auf der Landstraße geriet nach Angaben der Polizei der Anhänger in die Bankette und rutschte ab. Der Fahrer versuchte noch, gegenzulenken, der Anhänger rutschte jedoch ganz in den Graben und fiel - noch am Zugfahrzeug hängend - um.

Durch den Unfallstress verendeten mehrere Schafe in dem Transporter. Andere liefen auf die Straße und in ein Waldstück, konnten aber wieder eingefangen werden. Das Veterinäramt kam zur Unfallstelle und kümmerte sich um die Tiere. Die L3063 musste für die Bergungsarbeiten bis in die späten Nachmittagsstunden voll gesperrt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 25.000 Euro.