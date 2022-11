Weilmünsterer Förderverein feiert Helferfest

Zu einem Helferfest hat der Förderverein Pflegezentrum Vitos Weilmünster eingeladen. Pia Bletz steht ganz links, Frank Harenburg in der Mitte (mit grüner Jacke). (© Förderverein)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). Noch am Abend des Benefizkonzerts des Fördervereins Pflegezentrum Vitos Weilmünster kündigte der Erste Vorsitzende Frank Harenburg an, dass ein Helferfest organisiert werden wird. Zu diesem geselligen Beisammensein haben sich nun ehrenamtliche Helfer und die unentgeltlich aufgetretenen Musikerinnen und Musiker im Restaurant "Zoes" in Wolfenhausen getroffen, um die Highlights des Konzertabends noch einmal Revue passieren zu lassen.

Der Förderverein hatte Ende September zu einem Benefizkonzert eingeladen, um anlässlich des zehnjährigen Bestehens ein großes Projekt für das Pflegezentrum in Weilmünster zu realisieren. Inzwischen konnte die Finanzierung sichergestellt und die Positionierungshilfe im Wert von 16.000 Euro bestellt werden. Wenn alles gut läuft, erfolgt die Übergabe an das Pflegezentrum noch im laufenden Monat.

Das Helferfest zur Anerkennung und Würdigung ehrenamtlichen Engagements wird von der hessischen Landesregierung im Rahmen der Ehrenamtskampagne "#deinehrenamt" unterstützt. Als weitere Ziele sollen der Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer zwischen den Beteiligten gefördert und Bereitschaft zu neuem Engagement geweckt werden.

"Erfolgreicher Konzertabend für einen guten Zweck"

"Der Einsatz aller Beteiligten hat einen sehr erfolgreichen Konzertabend für einen guten Zweck ermöglicht. Umso schöner ist es, dass ein Helferfest von der Landesregierung unterstützt wird, um auf diesem Weg Danke zu sagen", so Harenburg.

"Wir möchten gerne wieder dabei sein, wenn der Förderverein ein neues Projekt plant. Die Veranstaltung war rundum gelungen und wir sind stolz, dass wir unseren Beitrag leisten durften", sagte Pia Bletz, Erste Vorsitzende der Chorgemeinschaft "Liederkranz Vorwärts" und "Enjoy" Wolfenhausen.