Weiltalschule Weilmünster erfolgreich im Sport

WEILMÜNSTER - Weilmünster (red). Beim Regionalentscheid "Jugend trainiert für Olympia - Leichtathletik" hat die Mannschaft der Weiltalschule Weilmünster (WK II) mit 7285 Punkten deutlich vor der zweitbesten Mannschaft, der Liebigschule Gießen (6595 Punkte), gelegen. Die Schüler der Weiltalschule qualifizierten sich so für den Landesentscheid in Gelnhausen, der am Mittwoch, 6. Juli, stattfindet.

Über zwei Jahre lang fanden coronabedingt keine schulsportlichen Wettkämpfe statt. Da die Mannschaft der Weiltalschule, die 2019 Hessenmeister wurde und die Schule im Bundesfinale in Berlin vertrat, mittlerweile nahezu komplett die Schule verlassen hat, mussten die zuständigen Lehrer Daniela Schneider, Eugen Schneider und Jürgen Röglin eine neue Mannschaft zusammenstellen.

Entstanden sei, so schreibt die Schule in einer Mitteilung, eine "sehr junge, talentierte Mannschaft", die fast ausschließlich aus Fußballern besteht. "Da wir keine Vereinsathleten im Team haben, war unser Ziel nicht der Sieg, sondern das Sammeln von Wettkampferfahrungen," so Daniela Schneider.

Doch es kam anders: Bereits nach der ersten Disziplin (Sprint) übernahmen Joshua Färber (12,37), Paul Selinger (12,51) und Muhammed Sanneh (12,88) die Führung. Mit 1,65 und 1,60 Meter im Hochsprung und über 5 Metern im Weitsprung konnten Jason Schwabe und Moritz Weil die Führung weiter ausbauen.

Verletzungsbedingt konnte der Punktegarant Kjell Stiesch im Kugelstoßen und Speerwerfen nicht antreten, sodass er ersetzt werden musste. Nico Stoiber, Timo Kratzheller und Max Holzer stießen die Fünf-Kilogramm-Kugel knapp 10 Meter weit.

Jonathan Väth, Joshua Färber (38,50 Meter) und Max Holzer gewannen den Speerwurf mit dem 700-Gramm-Speer. Als letzte Disziplin vor der Staffel kam das Team mit Hannes Rinker, Timo Kratzheller und Magnus Paul im 800-Meter-Lauf mit einer Zeit von knapp 2,20 Minuten in die Wertung.

Der Punktevorsprung, den die Mannschaft bis zur abschließenden Staffel aufgebaut hatte, war so groß, dass eigentlich nicht mehr viel schiefgehen konnte. Die sehr schnelle 4x100-Meter-Staffel - bestehend aus Sanneh, Kratzheller, Weil und Selinger - konnte den Sieg mit einem großen Vorsprung zu den folgenden Mannschaften komplett machen.