Weiltalschule Weilmünster wird 50 Jahre alt

Bereits in den 1960er-Jahren klagte die damalige Haupt- und Realschule Weilmünster über eine permanente Raumnot. Abhilfe schaffen sollte der Bau eines großzügigen Schulgebäudes in den Weilmünsterer Weilwiesen Anfang der 1970er-Jahre.

Parallel zum Schulneubau veränderte sich auch die Schulwelt in Hessen: Die sogenannten "Zwergschulen" wurden aufgelöst und wichen der Idee einer GesamtschuleAm 1. August 1972 wurde die Haupt- und Realschule Weilmünster in eine schulformbezogene Gesamtschule umgewandelt. Zu Beginn des Schuljahres 1972/73 bot die Gesamtschule Weilmünster 5. und 6. Förderstufenklassen und die erste 7. Gymnasialklasse an.

Seit dem Schuljahr 2010/11 trägt die Gesamtschule den Namen Weiltalschule. Als kooperative Gesamtschule vereinigt sie alle Bildungsgänge der Mittelstufe gleichberechtigt unter einem Dach und bietet die passende Schulform für jedes Kind.

Das Motto der Schule lautet "Miteinander erfolgreich lernen".