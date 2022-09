Weinbach: Einwurfzeiten für Glascontainer beachten

Wer sein Altglas entsorgen möchte, muss die für Weinbach geltenden Einwurfzeiten beachten. Archivfoto: VRM

WEINBACH - Es scheppert, es klirrt, es macht Lärm: Wer schon mal sein Altglas entsorgt hat, weiß, wovon die Rede ist. Um die Anwohner vor Lärmbelästigung zu schützen, weist die Gemeinde Weinbach auf die Einwurfzeiten und die Nutzung der Glascontainer im Gemeindegebiet hin.

"In Weinbach und den Weinbacher Ortsteilen gibt es an zahlreichen Standorten Glascontainer, in denen Bürgerinnen und Bürger beispielsweise Getränkeflaschen, Konservengläser oder sonstiges Verpackungsglas entsorgen können", teilt die Gemeinde in einem Schreiben mit. "Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass aus Gründen des Lärmschutzes und somit auch zum Schutz der Anwohnerinnen und Anwohner für die Nutzung der Glascontainer feste Einwurfzeiten gelten, die eingehalten werden sollten."

Die Einwurfzeiten sind ausschließlich werktags von 7 bis 20 Uhr. "Die Nutzung an Sonn- und Feiertagen ist verboten", schreibt die Gemeindeverwaltung.