Weinbach unterschreibt "Emma-Brief" nicht

Die Bundesregierung will Flakpanzer vom Typ Gepard an die Ukraine liefern. Die Gemeinde Weinbach wird einen an Kanzler Scholz gerichteten offenen Brief, der das kritisiert, nicht unterschreiben.

WEINBACH - Die Gemeinde Weinbach wird den offenen Brief an den Bundeskanzler, der in der Zeitschrift Emma veröffentlicht wurde, nicht unterzeichnen. 28 Intellektuelle und Künstler hatten darin Olaf Scholz (SPD) gebeten, keine schweren Waffen in die Ukraine zu liefern.

Ulrich Dorn von der Wählergruppe "Weilburg-Limburg, Aufstehen für Solidarität und Gerechtigkeit" (WASG) hatte versucht, das Thema mittels eines Eilantrags im letzten Moment noch auf die Tagesordnung der Gemeindevertretersitzung in Elkerhausen zu bekommen. "Mit der direkten Lieferung schwerer Waffen bricht die Bundesregierung ein Tabu und macht Deutschland damit faktisch selbst immer mehr zur Kriegspartei, mit dem Risiko eines Flächenbrands und Atomkriegs in Europa", führt Dorn in der Begründung seines Eilantrags an die Gemeindevertretung aus.

Während andere Mandatsträger die Gemeinde in dieser Sache als nicht zuständig sehen, ist Dorn davon überzeugt, dass die Kommune Stellung beziehen müsse, denn: "Die Leidtragenden sind dabei vor allem die Kommunen, Städte und Gemeinden, die zum einen, die Kriegsflüchtlinge aufnehmen müssen." Auf der anderen Seite stünden die Ausgaben für Waffen von heute, die kaputten Straßen, die schlechte Bildung, schlechte Gesundheitsversorgung und die armen Rentner von morgen.

In diese Sachdiskussion stiegen die Weinbacher Gemeindevertreter nicht ein. Laut Geschäftsordnung hätte der Eilantrag eine Zwei-Drittel-Mehrheit benötigt, um überhaupt auf die Tagesordnung zu gelangen.

Bei der Abstimmung dazu wurde dieses Ziel jedoch deutlich verfehlt: Nur Ulrich Dorn selbst stimme für die Aufnahme seines Antrags auf die Tagesordnung.