Weltwunder, Dauerbrenner und Komik in Weilburg

WEILBURG - Die vierte Konzertwoche der Weilburger Schlosskonzerte hat es in sich.

Virtuose Livekonzerte ohne Genre-Grenzen, spontane Komik und kraftvolles Spiel sind die Markenzeichen des Ensembles "Wildes Holz". Es stellt sein neues Programm am Freitag, 24. Juni, um 20 Uhr in der Unteren Orangerie vor. Tobias Reisige (Blockflöte), Marcus Conrads (Kontrabass und Mandoline) und Johannes Behr (Gitarre) haben "grobe Schnitzer" mit viel Humor, Kreativität und Improvisationstalent kultiviert. Es gibt noch Karten.

Der "Perspektivwechsel" ist aus dem Programm der Weilburger Schlosskonzerte nicht wegzudenken. Am Samstag, 25. Juni, um 20 Uhr gibt der Cellist Benedict Kloeckner in der Unteren Orangerie als neue Folge in der Reihe tiefe Einblicke in seine Arbeit.

Einer der großen Publikumslieblinge

Dafür stellt er drei Suiten für Violoncello von Johann Sebastian Bach drei Solo-Miniaturen "Klänge des Lichts" gegenüber. Alles andere als dem Mainstream folgend, lädt der "Perspektivwechsel" das Publikum dazu ein, sich emotional zu beteiligen. Es gibt noch Karten.

Als einer der großen Publikumslieblinge der Weilburger Schlosskonzerte sorgt Gábor Boldoczki mit festlichen Trompetenklängen im Renaissancehof des Weilburger Schlosses unter freiem Himmel am Samstag, 25. Juni, um 20 Uhr, für einen Themenwechsel im Programm. Seit Jahren ist der renommierte Trompeter eine feste Größe und ein regelmäßiger Gast bei den Schlosskonzerten und gehört zu den erklärten Lieblingen des Weilburger Publikums.

Entsprechend wird sein Konzert mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim unter der Leitung von Timo Handschuh heiß erwartet. Es führt das Publikum ins barocke Frankreich. Auch für dieses Konzert gibt es noch Karten.

"Los Temperamentos": Der Name des Ensembles wird zum Programm, wenn acht junge Musiker am Sonntag, 26. Juni, in ihrer Matinee um 11 Uhr in der Oberen Orangerie ihr Publikum musikalisch mit der Galeere "El Galeon" auf eine Reise von Europa nach Lateinamerika entführen. Das Konzert ist ausverkauft. "Weltwunder" heißt es, wenn Martin Stadtfeld und die Kammerphilharmonie Leipzig unter der Leitung von Adam Markowski am Sonntag, 26. Juni, in Weilburg sind. Der Name Martin Stadtfeld steht für sich: Als einer der führenden Interpreten der deutschen Romantik und vierfacher Echo-Klassik-Preisträger ist der Bach-Spezialist außerdem ein sehr sympathischer Pianist.

Neben einer Streicherserenade von Edward Elgar stehen das Klavierkonzert Es-Dur op. 7/5 von Johann Christian Bach und Mozarts Klavierkonzert Nr. 9 in der gleichen Tonart, bekannt als "Jeunehomme" und eines seiner beliebtesten und originellsten Werke, auf dem Programm. Es gibt noch Karten in allen Kategorien und Schönwetterkarten.