Weniger ausländische Besucher an der Lahn

LIMBURG-WEILBURG - Unter den Gäste-Ankünften im Landkreis Limburg-Weilburg waren auch im ersten Halbjahr 2021 wieder ausländische Touristen und Besucher aus verschiedensten Ländern. Allerdings hat die Zahl der Gäste gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 nochmals deutlich abgenommen.

Dies ergibt eine Auswertung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Limburg auf Basis der Beherbergungsstatistik des Statistischen Landesamtes. Von den 27 988 Gästen, die im ersten Halbjahr 2021 im Landkreis übernachteten (2019: 98 738 Gäste), kamen 1815 aus dem Ausland (2019: 11 806). Damit ist der Anteil der Auslandsgäste von zwölf Prozent vor Corona nun auf etwa 6,5 Prozent zurückgegangen.

Vor allem bei Reisenden aus den Niederlanden ist die heimische Region seit Jahren sehr beliebt, doch hat deren Zahl in Corona-Zeiten besonders abgenommen. Fast jeder dritte Auslandsgast kam früher aus dem Nachbarland, jetzt ist es mit 413 Gästen nur noch knapp jeder vierte. Dazu könnte auch beigetragen haben, dass viele Niederländer den Landkreis und insbesondere Limburg und seinen Campingplatz nutzen. Die bis in das Frühjahr 2021 hinein geltenden Corona-Einschränkungen für Campingplätze und die Umbauarbeiten in Limburg könnten Gründe für den besonderen Rückgang gewesen sein.

In der zahlenmäßigen Rangliste der Auslandsgäste folgten in früheren Jahren auf dem zweiten Platz die Bürger aus dem Vereinigten Königreich. Deren Reisetätigkeit hat unter Brexit und Corona verstärkt gelitten, sie stehen jetzt mit 80 Gäste-Ankünften nur noch auf Platz acht. Dafür hat sich Polen von Rang neun auf den zweiten Platz geschoben mit 182 Gästen und Rumänien mit 152 Gästen von Platz 13 auf Platz drei.

Es folgen auf den weiteren Plätzen: Schweiz (137 Gäste), Österreich (130 Gäste), Italien (94 Gäste), Belgien (93 Gäste), das Vereinigte Königreich (80 Gäste), Frankreich (78 Gäste) und Ungarn (62 Gäste). Die USA, welche im ersten Halbjahr 2019 mit 571 Gästen noch auf Platz sieben lagen, sind mit jetzt nur 16 Gästen im Rang unter "ferner liefen".