Weniger Hunde, aber mehr Katzen landen im Heim

Gabriele Wehle im Jahr 2002 mit dem entlaufenen Stinktier, das zum Glück wieder den Besitzern zurückgegeben werden konnte. Archivfoto: Margit Bach

LIMBURG-WEILBURG - Auch bei uns in Hessen haben die Ferien begonnen. Nichts steht einer unbeschwerten und wohlverdienten Reise im Weg. Wäre da nich t das Haustier, das man nicht in den Flieger oder ins Hotel mitnehmen kann. Was tun? Viele Menschen wissen sich nicht anders zu helfen, als das Tier im Tierheim abzugeben oder schlimmstenfalls irgendwo auszusetzen. Wir haben im Limburger Tierheim und beim Tierschutzverein Weilburg nachgefragt, ob sie auch in diesem Jahr mit vielen ausgesetzten Tieren rechnen.

Wie der stellvertretende Leiter des Limburger Tierheims, Reinhard Holzhausen, sagt, sei die Zahl der ausgesetzten Hunde sehr rückläufig. Mittlerweile seien es nur noch zwei bis drei Tiere im Jahr, die von ihren Besitzern irgendwo ausgesetzt werden. "Die Hunde werden bei Verwandten oder in Tierpensionen abgegeben", sagt er. In dieser Hinsicht sei das Verantwortungsbewusstsein der Menschen gestiegen, denn der Hund werde immer mehr als ein Familienmitglied empfunden. Allerdings steige die Zahl der Tiere, die wegen einer Erkrankung ausgesetzt werden. Der Hintergrund sei, dass sich die Menschen so die teuren Arztkosten ersparen wollen. Diese Tiere würden an sehr frequentierten Orten ausgesetzt, so Holzhausen.

Einen weiteren Anstieg verzeichne das Tierheim nach der Corona-Pandemie, so Holzhausen. Da die Menschen während der Lockdowns und den Kontaktbeschränkungen viel Zeit zu Hause verbrachten, haben sie sich einen Hund angeschafft.

Fotos Gabriele Wehle im Jahr 2002 mit dem entlaufenen Stinktier, das zum Glück wieder den Besitzern zurückgegeben werden konnte. Archivfoto: Margit Bach Kalle ist ein zweijähriger Bordercollie-Strobel-Labrador-Mischling, der aus einer illegalen Zucht stammte. Foto: Tierheim Limburg Zora wurde an einer langen Leine im Garten festgebunden und musste in der brütenden Hitze ausharren. Gabriele Wehle rettete die Hündin mit einem Polizeieinsatz. Foto: Margit Bach 3

Katzen werden häufiger ausgesetzt

Doch ein Hund muss auch erzogen werden. Das war während dieser Zeit schwierig, weil auch die Hundeschulen geschlossen waren. Und so fehlte den neuen und unerfahrenen Hundebesitzern der fachliche Rat. Und wenn der Hund sich daneben benahm oder auch mal zugebissen hat, wussten die Hundebesitzer nicht, was sie mit dem Hund machen sollten und so landete das Tier im Tierheim.

"Wenn ein Hund seine Geschlechts- und Sozialreife erreicht, dann verändert sich sein Verhalten", erklärt der stellvertretende Tierheimleiter. Besonders junge Hunde seien noch nicht sozialisiert. Sie kennen ihre Umwelt nicht und reagieren ängstlich auf äußere Reize und Geräusche, fügt er hinzu. Umstände, die Hundebesitzer berücksichtigen sollten.

Während die Zahl der ausgesetzten Hunde zurückgehe, steige die Zahl der ausgesetzten Katzen und Kleintiere, berichtet Holzhausen. "Katzen werden zumeist sich selbst überlassen, weil die Besitzer denken, dass die Katze schon zurechtkommen und sich Mäuse fangen wird", führt Holzhausen aus. So wurde auch schon mal ein Karton mit Kleintieren vor dem Zaun des Tierheims abgelegt. Das sei aber total unnötig: "Wir reißen niemandem den Kopf ab." Das sei sogar kontraproduktiv, weil dem Tierheim wichtige Infos über die abgegebenen Tiere fehlen.

Die Liste von nicht gewollten Tieren, die dann irgendwo ausgesetzt werden, sei lang. Als Beispiel nennt Holzhausen die Boa, die angeschafft wurde, als sie noch klein war. Doch die Schlange wächst und ist irgendwann zu groß für die Wohnung, also werde sie entsorgt. Aber auch Zwergkaninchen, Tauben oder Meerschweinchen gehören zur Kategorie Kleintiere, die von ihren Besitzern in einem Karton abgeladen werden.

Gabriele Wehle vom Weilburger Tierschutzverein erwartet ebenfalls wenig ausgesetzte Hunde in diesem Jahr.

Urlaubsvertretung für Hund und Katze

Sie bestätigt die Aussage von Reinhard Holzhausen, dass Katzen häufiger ausgesetzt werden und ergänzt, dass die Besitzer die Katzen irgendwann als lästig empfinden oder denken, dass die Katzen allein zurechtkommen. Mit ihrem Verein rettet sie nicht nur Tiere, sondern vermittelt sie auch an Pflege- und Adoptivfamilien und bietet zudem eine Tierpension an. "Ich habe an manchen Tagen acht bis neun Hunde bei mir zu Hause", erzählt sie dieser Zeitung. Auch in diesem Jahr habe sie viele Anfragen für Urlaubsvertretung. Die nächste Tierpension sei in Niedershausen und sehr teuer.

Gabriele Wehle berichtet, dass in den vergangenen Jahren nur sechs Hunde ausgesetzt wurden, die bei ihr Zuflucht fanden, bis sie für die Tiere ein neues Zuhause fand. Aber der Verein rettet nicht nur ausgesetzte Tiere, sondern befreit Tiere auch aus ihrem nicht artgerechten Zuhause, so wie Zora. Die heute zweijährige Mischlingshündin wurde als Welpe von ihrem Besitzer an einer drei Meter langen Leine im Garten festgebunden - bei Temperaturen über 30 Grad Celsius. Nach neun Monaten bei Gabriele Wehle konnte die Hündin vermittelt werden, so die Vereinsvorsitzende.

Kuriose Rettungsaktion und ungewöhnliche Haustiere

Die bislang kurioseste Rettungsaktion war 2002 die Rückführung eines Stinktiers. Das Tier war aus einem Privathaushalt ausgebrochen. Zum Glück meldete sich die Familie nach acht Tagen bei Gabriele Wehle und nahm ihr geliebtes Haustier wieder in Empfang.

Die Hundetrainerin führt weiter aus, dass auch sie in den vergangenen zwei Jahren viele Anfragen von Menschen hatte, die sich im Lockdown einen Hund anschaffen wollten. Solche Anfragen habe sie sofort abgeblockt. Denn bevor ein Hund an eine Familie vermittelt wird, werde ein Vorgespräch am Telefon geführt. Läuft das Gespräch gut, wird anschließend ein Kennlerntermin mit Familie und Hund vereinbart.

Auch Wehle berichtet von ungewöhnlichen Haustieren, die abgegeben wurden. Bei ihr wurden neben Kaninchen, auch Hühner, Hähne, Ziegen, Schafe und sogar eine Schildkröte abgegeben. Letztere lebt jetzt im Badezimmer eines Vereinsmitglieds, weil sie nicht vermittelt werden konnte.